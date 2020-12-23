Как украсить квартиру к Новому году 2021. Топ-7 красивых идей интерьера

Как создать идеальное новогоднее настроение путем декорирования вашего жилого интерьера.

Приходит любимое многими время приготовлений к праздникам Нового года и Рождества. По этому поводу Фокус предлагает подборку наиболее эффектных и актуальных вариантов праздничных интерьеров, а также идеи, которые помогут создать такую же красоту у вас дома.

Фото: Фото: Gettyimages

Декабрь традиционно насыщен праздничными хлопотами и приятными волнениями о том, как подготовиться к встрече Нового года — самого ожидаемого праздника на постсоветских просторах. И, конечно же, лучше всего начинать подготовку к празднику именно с декорирования жилого пространства, в особенности, если вы планируете отмечать это событие дома или готовитесь принимать гостей.

Фокус предлагает несколько эффектных вариантов декора для новогоднего интерьера, который сможет создать "то самое" нужное настроение праздника.

Естественный новогодний декор

Уже несколько лет естественность является мейнстрим-направлением в оформлении пространства и выборе декоративных элементов. Да и вообще, натуральные лесные шишки и высушенные ветки станут идеальной альтернативой елочным шарам и они отлично интегрируются в новогоднюю концепцию! А если вам покажется, что природные элементы декора выглядят недостаточно нарядно, их всегда можно украсить с помощью золотой или серебряной краски.

Необычная елка

Конечно же, новогодняя елка — главный атрибут тематического декора интерьера. К слову, если ваше помещение слишком скромное по квадратуре для того, чтобы поставить настоящую ель, или вы желаете выделиться оригинальностью, а заодно избежать мусора в виде елочных иголок через пару недель, можно пойти на небольшое ухищрение и придумать эффектную альтернативу новогоднему дереву.

В этом случае речь пойдет о настенном панно-имитации. Для его создания вы можете использовать буквально что угодно: от гирлянды, игрушек, декоративных наклеек до других элементов, которые вам достанет фантазии закрепить на стене или на… потолке.

Ленты с декором

Ленты с тематическим декором всегда выглядят эффектно. Их можно использовать для того, чтобы декорировать занавески, подвесить елочные шары. Под елкой или в каминном пространстве можно положить несколько декоративных подарков, которые также будут украшены лентами. При подборе лент помните о праздничной цветовой гамме.

Новогодние гирлянды

Ими можно украсить буквально все: от камина и подоконников — до самой елки и стен. В целом, декоративный потенциал такой гирлянды очень велик. К слову, с помощью такой гирлянды можно создать настенное панно, которое и станет красивой альтернативой елке.

А еще, светящимися гирляндами можно оформить декоративные композиции, обмотать гирляндой дрова в фальшкамине, чтобы имитировать живой огонь, кроме того, можно придумать не один вариант оригинального светильника.

Новогодние ароматы

Если вы обзавелись настоящей елью, лесной аромат хвои в в пространстве вам гарантирован. Но если ваша елка искусственная или вы решили остановить выбор на панно-имитации, можете смело "украсить" пространство тематическими ароматами Нового года, а также, маслами. Кроме аромата хвои, в новогоднем интерьере уместны запахи шоколада и корицы.

Однородная цветовая гамма

Фото: Фото: Gettyimages

Попробуйте заменить главные цветовые акценты интерьера на традиционно рождественские. В зависимости от главных базовых цветов вы можете выбирать из самых популярных традиционных комбинаций: белый с красным, зеленый с красным, серебряный с белым и голубым или же оригинальные вариации на тему самых актуальных цветовых решений сезона.

Когда выберете главное цветовое решение, постарайтесь проработать интерьер в этих цветах до мелочей. Другими словами, все фрагменты декора должны носить единый цветовой код.