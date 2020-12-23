Проплыл под водой 202 метра: датский фридайвер установил мировой рекорд (видео)

47-летний Стиг Северинсен – четырехкратный чемпион мира по фридайвингу.

Датский фридайвер Стиг Северинсен проплыл 202 метра под водой у берегов Мексики и побил мировой рекорд. Об этом сообщает Ritsaus Bureau Agency.

Предыдущий рекорд составлял 177 метров.

47-летний Стиг Северинсен – четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких мировых рекордов.

[ + – ]

Так, например, несколько лет назад он задержал дыхание на 20 минут и 10 секунд в аквариуме с акулами.

А в 2013 году в Гренландии Северинсен проплыл 152,4 метра в гидрокостюме и моноласте, а на следующий день – 76,2 метра в плавках.

[ + – ]

Родился Стиг Северинсен в 1973 году в Ольборге, Дания. Свои эксперименты под водой Стиг начал еще в детстве, плавая в бассейне родительского дома. В годы учебы в Барселоне Стиг увлекся подводным хоккеем и играл за команду Испании.

Северинсен — разносторонне одаренный человек. Помимо спортивных достижени, он имеет докторскую степень по медицине и степень магистра в области биологии, написал несколько книг, в том числе о дыхании. Во фридайвинге он использует свои знания физиологии. Датчанин также является активным защитником окружающей среды.

Напомним, ранее украинский спортсмен Михаил Романчук установил новый европейский рекорд в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем.