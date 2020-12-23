В возрасте 50 лет умерла родственница королевской семьи Великобритании и топ-модель 90-х

О трагичном событии сообщили родственники знаменитости

Вчера в возрасте 50 лет из жизни ушла известная шотландская топ-модель Стелла Теннант. Об этом сообщили члены ее семьи: "С большой грустью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была замечательной женщиной и вдохновляла всех нас. Нам ее будет очень не хватать". Об этом сообщает Vogue.

Стела Теннант родилась в 1970 году в Шотландии в семье аристократов. Ее родители – герцог и герцогиня Девонширские, родственники королевской семьи. Модель сделала себе имя в 1990-х годах, неоднократно снималась для издания Vogue и других модных журналов. Она была звездой самых ярких показах этого времени, была одной из любимых моделей Карла Лагерфельда и Оскара де ла Рента.

Несмотря на то, что пик модельной карьеры Стеллы Теннант пришелся на конец 1990-х, она до настоящего времени оставалась большой звездой в модной индустрии. Еще зимой 2020 года она участвовала в показах Valentino и Alexander McQueen.