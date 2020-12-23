Ждут второго ребенка? Меган Маркл и принца Гарри засняли у медцентра в Беверли-Хиллз

Ранее пара заявляла, что хочет именно двоих детей

На днях 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри попали в объективы папарацци, которые сняли их у входа в здание в Беверли-Хилз, где в числе прочих офисов также расположен медицинский центр. Теперь журналисты таблоидов убеждены, что пара ждет второго ребенка. Об этом пишет Page Six.

Сначала герцог и герцогиня Сассекские попытались незаметно попасть в здание через отдельный вход, однако он оказался закрыт, поэтому им пришлось воспользоваться основной дверью, где их уже поджидали фотографы.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри покидают медцентр/Все фото: Wireimage

Меган Маркл старалась сохранить инкогнито: она надела шапку, объемный свитер, солнечные очки и медицинскую маску, так что журналисты решили, что так она пытается не только скрыться от фотографов, но и скрыть свое интересное положение.

Пара пока никак не комментирует слухи. Напомним, ранее принц Гарри с женой говорили о том, что хотят еще одного ребенка, но не более, потому что это плохо для планеты.

Несколько недель назад Меган рассказала о потере ребенка в недавнем эссе, опубликованном на страницах The New York Times. Выкидыш произошел летом 2020 года.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри воспитывают сына Арчи, который появился на свет в мае 2019 года. Сейчас вся семья живет в США, куда переехала после сложения с себя королевских обязанностей.