Три подруги вместо четырех: HBO снимет продолжение "Секса в большом городе"

Но Саманты там не будет. Актриса наотрез отказалась от съемок

Стриминговый сервис HBO Max собирается взяться за продолжение культового шоу конца 1990-х — начала 2000-х "Секс в большом городе". Сейчас ведется работа над мини-сериалом с участием оригинального каста, за исключением Ким Кэттролл, сыгравшей Саманту Джонс. Актриса неоднократно заявляла о нежелании снова возвращаться к проекту. Об этом пишет The Vulture.

Будут ли в новом проекте использованы фрагменты сюжета из третьего фильма о героинях "Секса в большом городе", который так и не был снят, — тоже неизвестно.

Представители HBO Max пока не подтверждают и не опровегают новости. Однако в прошлогоднем интервью Entertainment Tonight исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер призналась, что ей было бы интересно поработать над перезапуском сериала: "Я хотела бы увидеть, где персонажи оказались сейчас. Мне любопытно, ведь мир так сильно изменился даже после выхода фильмов".

[ + – ]

Ким Кэттролл, исполнительница роли пиарщицы Саманты Джонс, на фоне слухов о перезагрузке культового телесериала, дала интервью подкасту Womenʼs Prize for Fiction, в котором сказала, что ей очень повезло, что больше "не придется заниматься сексом в большом городе".

Актриса рассказала, что после отказа сниматься в третьем фильме франшизы она получала сотни негативных отзывов от поклонников, которые требовали, чтобы она переступила через себя и вернулась на съемочную площадку. "Они хотели, чтобы я проглотила любой негативный опыт и просто научилась с ним справляться. Дай мне то, что я хочу, я несчастен и ты тоже будешь несчастна!", — рассказала Ким и сообщила, что требования вернуться в компанию четырех подруг из Нью-Йорка возобновились. Однако она не собирается этого делать.

"Мне повезло, что у меня есть выбор, не делать то, что я не хочу. И я не буду", — резюмировала актриса.

Напомним, журналисты выяснили, что актрисы, изображавшие лучших подруг на съемочной площадке, в жизни таковыми не являлись. В 1997 году, когда Ким Кэтролл и Сару Джессику Паркер утвердили на участие в проекте "Секс в большом городе", Ким Кэттролл было 40 лет и за ее плечами было несколько десятков серьезных ролей в театре и кино. В то время как Сара Джессика Паркер была известна скорее благодаря романам с Робертом Дауни-младшим и Николасом Кейджем, чем из-за актерских работ. С Синтией Никсон Сара была знакома задолго до съемок, а с Кристин Дэвис быстро подружилась. Актрисы держались особняком от Кэтролл, которая в эту компанию явно не вписывалась еще и из-за возраста — она на 10 лет старше остальных актрис.

[ + – ] Актрисы сериала на премьере в 1998 году/Все фото: НВО

На официальных мероприятиях им удавалось делать вид, что они и в жизни лучшие подруги, но когда совместная работа подошла к концу, Ким Кэтролл перестала общаться с бывшими коллегами. Ким Кэттролл, которой исполнилось 64 года, сейчас занята в проекте телеканала Fox под названием "Несметно богатые".