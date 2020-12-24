Королевская семья Монако опубликовала рождественскую открытку

Ранее рождественские открытки опубликовали королевские дома Великобритании, Дании, Швеции и Норвегии

Еще одна королевская семья представила свою рождественскую фотооткрытку. Праздничный видео-ролик по случаю наступающего праздника Рождества опубликовали князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлен, которые позировали на фоне елки вместе со своими детьми: шестилетними близнецами Жаком и Габриэллой. Официальное видео опубликовано на фейсбуке королевского дома Монако.

[ + – ] Рождественская открытка королевского дома Монако 2020

Снимок же был сделан фотографом Эриком Мафоном в Зеркальном зале княжеского дворца в Монако еще 18 ноября, до того, как княгиня Шарлен радикально изменила имидж, обрив левую сторону головы.

"Это очень милая фотография с совсем другой рождественской елкой и другой тональностью. На этот раз елка белая и серебристая. Это действительно красиво,— прокомментировал снимок князь Альбер II.