Меган Маркл и принц Гарри выпустили свою первую калифорнийскую рождественскую открытку

Открытку издала лондонская благотворительная организация, которая занимается помощью животным. 39-летняя Меган является патроном организации.

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи выпустили свою первую рождественскую открытку с момента переезда в Калифорнию. Об этом пишет Daily Mail.

Открытку выпустила Mayhew, лондонская благотворительная организация, покровительницей которой является 39-летняя Меган, и она гласит: "Желаю вам счастливого Рождества и счастливого Нового года".

На открытке изображены принц Гарри с женой, сыном и их собаками Пулой и Гаем. Они сидят на пороге детского домика, украшенного к праздникам. Рисунок на основе фотографии сделала мать Меган, Дория.

Меган и Гарри уже рассказали, что елочка, попавшая в кадр, специально высажена в горшке, и после праздников ее пересадят в сад, а не выбросят. И украшения для нее выбирал сам Арчи.

Журналисты уже отметили, что у малыша Арчи, чьи фото давно не попадали в прессу, растет таким же рыжим, как и его отец.

Меган рассказала, что в честь праздников они сделали пожертвования нескольким благотворительным организациям: одна находится в Калифорнии и помогает бездомным, еще две в Британии: Mayhew, которая занимается бездомными животными, и еще одной, которая борется с бедностью в Уганде.

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Ранее пара заявила, что Рождество они проведут в своем новом доме в Калифорнии и в Британию не поедут. Из-за пандемии коронавируса они будут общаться с семьей посредством онлайн-связи.