Знаменитое ранчо Майкла Джексона Neverland продали за 22 млн долларов (фото)

Покупателем поместья стал бывший друг поп-короля и миллиардер Рон Беркл.

В США продали знаменитое ранчо Neverland, которое принадлежало поп-королю Майклу Джексону.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что ранчо в Калифорнии купил бывший друг Джексона и миллиардер Рон Беркл, заплатив 22 миллиона долларов.

Сам Джексон покупал ранчо в 1988 году за 19,5 миллиона долларов. При этом в 2015 году стоимость ранчо оценивали в 100 млн долларов.

Пресс-секретарь Беркла рассказал изданию The Wall Street Journal, что бизнесмен увидел ранчо с воздуха, связался с инвестфондом недвижимости Colony Capital и договорился о снятии ранчо с торгов и его покупке.

Беркл – бывший соратник покойной поп-звезды и соучредитель инвестиционной фирмы Yucaipa Companies. Forbes оценивает его состояние в 1,4 млрд долларов.

Поместье Neverland занимает площадь около 2700 акров (более 1000 га). На территории располагаются 22 постройки, в том числе особняк в нормандском стиле площадью 1115 кв. м, несколько гостевых домов, бассейн, баскетбольная площадка, теннисный корт и кинотеатр на 50 мест.

Владельцем поместья на протяжении долгого времени являлся Майкл Джексон. Ранчо было названо в честь страны, где проживал любимый герой владельца – Питер Пэн. До этого ранчо носило название Sycamore Valley Ranch.

В марте 2008 года Майкл Джексон вынужден был переоформить поместье на имя компании Colony Capital LLC. Вход на эту территорию был полностью закрыт, и бывшее поместье короля поп-музыки пришло в упадок.

В 2019 году был снят документальный фильм "Покидая Неверленд". Он посвящен двум мужчинам, Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку, которые утверждали, что, будучи детьми, подверглись сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона.