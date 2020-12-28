Louis Vuitton выпустил очень дорогого воздушного змея

Стоимость "игрушки" более 10 тысяч долларов

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил в продажу воздушного змея, цена которого составляет 10,4 тысячи долларов. Соответствующее предложение появилось на сайте бренда.

Речь идет о роскошном "аксессуаре", изготовленном из нейлона фирменного коричневого цвета марки и украшенного монограммами с логотипом Louis Vuitton. Игрушка упакована в чехол из такого же материала на кожаном ремне.

В описании товара на официальном сайте говорится, что он предназначен для "любителей отдыха на природе".

Воздушный змей уже стал предметом шуток в интернете из-за высокой стоимости. Пользователи соцсетей отметили, что за эти день можно купить место в бизнес-классе самолета.

"Вы за эти деньги лучше отправьте людей путешествовать бизнес-классом", "Надеюсь, эта штука не застрянет в кроне дерева", "Счастливого Рождества, если у вас так много денег, чтобы отдыхать на природе с Louis Vuitton", — пошутили в соцсетях.

Воздушный змей впервые был представлен во время показа мужской коллекции Louis Vuitton весна-лето 2019, дебюта Вирджила Абло в качестве креативного директора бренда.

Напомним, в прошлом году бренд представил мяч для регби с фирменными монограммами.