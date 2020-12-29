Cкончался Мартин Ламби-Нэрн, создатель логотипов телеканала Channel 4 и BBC

Мартин Ламби-Нэрн получил признание за то, что изменил дизайн идентичности телевизионных брендов

В Британии в возрасте 75 лет скончался гуру современного дизайна, Мартин Ламби-Нэрн. О его смерти сообщила семья, уточнив, что дизайнера не стало на Рождество. Об этом пишет BBC.

Мартин Ламби-Нэрн был основателем своего одноименного брендингового агентства Lambie-Nairn и являлся креативным директором брендингового агентства ML-N.

Мартин Ламби-Нэрн получил признание за то, что изменил дизайн идентичности телевизионных брендов, став первым, кто применил компьютерные технологии и применил брендинг к экранным медиа. Среди его наиболее выдающихся работ: оригинальный логотип Channel 4 и его элементы, созданные в 1982 году; партия 30+ идент для BBC Two , что первый эфир 16 февраля 1991 года; корпоративный ребрендинг 1997 года для всей BBC и 2008 BBC Regional News.

[ + – ] Идентификатор, созданный для BBC One

Отметим, "идентификаторами" называют анимированные движущиеся логотипы перед запуском программы для идентификации канала. Ламби-Нэрн стал первым, кто уделил им должное внимание и использовал компьютерную графику, чтобы повысить их узнаваемость.

Вместе со своим агентством он также создал стартовые пакеты для некоторых других каналов BBC. Так что можно сказать, что он изменил облик современного телевидения. Многие дизайнеры позже признавались, что вдохновлялись новаторскими идеями Ламби-Нэрна.

[ + – ] Идентификатор, созданный для BBC 2

[ + – ] Логотип, созданный дляChannel 4

Мартин Ламби-Нэрн имел звание RDI (Королевского промышленного дизайнера), был членом Королевского телевизионного общества. Он получил президентскую премию D&AD, премию принца Филиппа в области дизайна, награду за заслуги в жизни Promax и Зал славы Promax (США). Мартин получил, кроме прочих, награду BAFTA за свою работу для BBC2 и несколько наград Promax Awards.

Бывший главный дизайнер Apple сэр Джони Айв отдал дань уважения покойному, сказав, что ему "повезло", что Ламби-Нэрн «"определил часть моего визуального пейзажа, когда я рос".

"Его работа для BBC была такой нежной, продуманной и красивой", — отметил Айв.