Ушла легенда. Чем прославился французский модельер Пьер Карден

Именитый кутюрье Пьер Карден ушел из жизни в возрасте 98 лет. Фокус вспоминает биографию мастера.

29 декабря скончался французский модельер Пьер Карден. Его имя было на слуху даже у тех, кто далек от мира моды, но не все знают, что именно он первым создал коллекцию pret-a-porter и ввел унисекс в высокую моду.

Первые годы Пьера Кардена

Кардена принято считать французским модельером, и действительно, строил карьеру он в столице моды — Париже. Но родился дизайнер в Италии, в городке Сан Бьяджо ди Каллальта, 2 июля 1922 года. Но вскоре его семья переехала во Францию. В детстве Пьер больше предпочитал играть с девочками, чем с мальчиками, а куклы нравились ему больше привычных "мужских" игрушек. Уже в 14 лет Карден работал подмастерьем портного. Во время Второй мировой войны Пьер был волонтером в Красном Кресте, а уже в 23 года модельер перебрался в Париж и начал шить костюмы собственного производства.

[ + – ] Пьер Карден

Пьер Карден учился у таких мэтров, как Жанна Пакен и Эльза Скьяпарелли, а также набирался опыта в модном доме Кристиана Диор. Кроме того, молодой дизайнер поучаствовал в создании костюмов для фильма "Красавица и Чудовище" (1946). Знакомства в мире моды дали свои плоды — уже в 1950 году Пьер открыл свой дом моды.

Модный дом Пьера Кардена

Свой первый бутик Карден открыл в возрасте 28 лет. Не все шло гладко — сначала на Пьера работали всего 30 человек, но уже через год количество сотрудников выросло до 90. Первые годы кутюрье шил лишь для театров, а свою первую модельер презентовал только в 1953 году, и она состояла лишь из 50 пальто и костюмов.

[ + – ] Пьер Карден

Всего через несколько лет, в 1959, Пьер Карден начал удивлять Париж своими современными решениями. Именно он первым создал коллекцию мужской моды, а также женскую линию готовой одежды, которую стал продавать универмаг "Прентан". Кроме того, именно тогда Пьер запустил линию "унисекс". За такое пренебрежение миром люкса Кардена даже исключили из Синдиката высокой моды, но уже спустя десятилетие его примеру последовали и другие модные дома.

Стиль Пьера Кардена

В своих наработках Карден отдавал предпочтение геометрии, воздушным фасонам, мини-сарафанам и прочим ярким нарядам. Модельер запатентовал более 500 изобретений, среди которых — высокие сапоги, цветные чулки, пиджаки без бортов и даже галстуки "в цветочек".

Кроме того, модельер создал линейку бюджетных духов, которые пользовались популярностью даже в СССР. Пьер Карден давал свое имя всему — от часов до сковородок. Дошло даже до дизайна автомобилей — кутюрье приложил руку к одному из поколений Toyota Rav 4, а также американского седана AMC Javelin.

Личная жизнь Пьера Кардена

Как и у многих дизайнеров, личная жизнь Кардена была такой же экстравагантной, как и его мода.

[ + – ] Пьер Карден и Жанна Моро [ + – ] Пьер Карден и Андре Оливер

Музой Кардена была актриса Жанна Моро. Ее даже называли женой дизайнера. Их отношения продлились 4 года. Большую роль в жизни Кардена сыграл Андре Оливер — его друг, партнер, и, вероятно, любовник. «Я спал с женщинами, я спал с мужчинами. Я свободный человек. Меня любили, обольщали и желали необыкновенные люди», — так комментировал свою личную жизнь легендарный кутюрье.

Пьер Карден скончался в почтенном возрасте 98 лет. Даже будучи глубоко пожилым человеком, он активно интересовался своим бизнесом, создавал новые коллекции и получал многочисленные награды. Карден покинул этот мир в парижской больнице, но его наследие надолго запомнится будущим поколениям.