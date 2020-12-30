Моя жизнь стала удивительной: Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвой жизни (видео)

Артист признался, что иногда у него случались срывы и терзали сомнения, но он снова брал себя в руки.

Знаменитый актер Энтони Хопкинс поздравил всех с наступающим Новым годом и отметил 45-летие трезвой жизни. Артист отказался от выпивки в далеком 1975 году.

Свое специальное видеообращение он опубликовал в Twitter.

"В этот день сорок пять лет назад для меня прозвучал тревожный звонок. Я двигался к катастрофе, напиваясь до смерти. Передо мной встал простой выбор: "Ты хочешь жить или умереть?". А я хотел жить. И тогда пришло настоящее облегчение, и с тех пор моя жизнь стала удивительной", − сказал актер.

Он признался, что в течение этих лет у него иногда случались срывы и терзали сомнения, но он снова брал себя в руки.

"Сегодня то самое завтра, о котором ты так беспокоился вчера, Вы, молодые люди, просто держитесь. Не сдавайтесь, продолжайте сражаться, будьте смелы, и могучие силы придут вам на помощь. Это поддерживало меня всю мою жизнь. Это все, что я хотел бы сказать. С Новым годом. Это будет лучший год", − сказал артист.

Энтони Хопкинс британский и американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощённому в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

В числе известных актёрских работ Хопкинса такие фильмы, как "Лев зимой", "Магия", "Человек-слон", "Дракула Брэма Стокера", "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Никсон", "Амистад", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Ной", "Самый быстрый "Индиан"» и другие.

В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы, c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств. Лауреат премии "Оскар", двух "Эмми" и четырёх премий BAFTA.

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Напомним, американский актер Брэд Питт признался, что страдал алкоголизмом во время развода с Анджелиной Джоли. В течение полутора лет 55-летний актер посещал общество анонимных алкоголиков. Артист утверждает, что именно групповая психотерапия помогла ему побороть зависимость.