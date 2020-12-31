19-летнюю израильтянку признали женщиной с самым красивым лицом в мире (фото, видео)

В настоящее время красавица Яэль Шелбия проходит срочную службу в ВВС ЦАХАЛа.

19-летнюю модель израильского происхождения Яэль Шелбию признали женщиной с самым красивым лицом на планете. Полный список обнародован на YouTube-канале TC Candler, который ежегодно публикует рейтинг Independent Critics – перечень 100 наиболее привлекательных людей мира.

При этом одна из самых знаменитых израильских красавиц, актриса Галь Гадот, оказалась в этом рейтинге на 21-м месте.

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Шелбия впервые возглавила рейтинг, опередив по количеству набранных голосов сомалийско-американскую модель Халиму Аден, тайскую певицу и модель Лису Манобан, австралийскую модель Мейку Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй.

При этом сама Шелбия уже не раз оказывалась в рейтинге 100 самых красивых женщин: в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 – третье, а в 2019 – второе.

Как сообщает Times of Israel, в настоящее время Яэль Шелбия проходит срочную службу в ВВС ЦАХАЛа.

Модель опубликовала новость о победе в своем Instagram и получила много комментариев. "Поздравляем тебя! Ты действительно номер один", "Ты заслуживаешь победы как никто другой. Наша королева", "Я молилась на то, чтобы ты выиграла! Как я рада, что это случилось", – писали фанаты Шелбии.

Ранее американское издание The New York Post утверждало, что Яэль Шелбия – подруга Брэндона Корффа, внука миллиардера Самнера Рэдстоуна, владельца медиаконгломерата Viacom (в состав которого входят каналы MTV, Nickelodeon и Comedy Central) и контрольного пакета корпорации CBS.

Отметим, ранее музыкальный журнал Billboard назвал американскую рэпершу Карди Би женщиной года.