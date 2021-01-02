Две украинки получили награды за свой блог в рамках конкурса инфлюенсьеров (фото)

Украинки Екатерина Любчик и Софи-Николь Дранова получили признание в категории "До 500 тысяч подписчиков".

В жюри конкурса World Influencers and Bloggers Awards входили: Виктория Боня, повар Нусрет Гечке и "танцующий миллионер" Данлука Вакки и другие, — сообщает РБК-Украина.

Екатерина Любчик получила главную награду в номинации "Advanced Blogger", а Софи-Николь Дранова стала лучшим блогером среди детей.

Екатерина Любчик активно ведет бизнес, являясь совладельцем нескольких брендов обуви. Начала свою карьеру с работы моделью. Была репортером и брала интервью со многими известными дизайнерами, в том числе с Донателлой Версаче и Вивьеном Вествуд. Свой блог она ведет в YouTube и Instagram под названием "Арбайтен" (@arbaiten_project), в котором она рассказывает, как получать удовольствие от работы, как заработать быстро деньги и прочие темы. На YouTube-канале у блогера более 22 тысяч подписчиков, а в инстаграме почти 20 тысяч.

София-Николь Дранова (@sofiafashionicone) – подросток, которая рассказывает своим одногодкам о стиле и моде. Увлекается бальными танцами. Она имеет множество золотых наград с множества международных соревнований. Аккаунт в инстаграме девочки ведет ее мама. На данный момент на страничке в инстаграме более 17 тысяч подписчиков.

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World Influencers and Bloggers Awards — всемирный конкурс блогеров и лидеров мнений, который начал ежегодно проводиться с 2019 года. Проводится в Каннах, но в 2020 году его проводили в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.