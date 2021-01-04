Драгоценный рекордсмен: в Индии создали кольцо с 12 тысячами бриллиантов

Предыдущего рекордсмена украшало более семи тысяч бриллиантов

В книге рекордов Гинесса появился новый рекордсмен – драгоценное кольцо, которое украшает самое большое количество бриллиантов в мире – 12638. Об этом сообщили на Instagram-странице индийской компании Renani Jewels, создавшей кольцо.

Кольцо, сделанное в форме цветка бархатца и получившее название "the Marigold diamond ring", весит 165,5 грамм и не смотря на свои внушительные размеры, "очень удобно в носке", как заверяют создатели.

На разработку дизайна и создание уникального и очень большого кольца ушло более трех лет. 25-летний ювелир Харшит Бансал из Renani Jewels уже заявил, что свое произведение продавать не планирует, а сделал его исключительно для того, чтобы попасть в книгу рекордов.

Каждый лепесток бриллиантового цветка отличается, и каждый бриллиант из 12638, украшающий его, самой чистой воды. Цветы бархатцев в индийской культуре приносят удачу и счастье, так что создатели уверяют, что и кольцо символизирует процветание.

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Предыдущий рекорд также принадлежит индийской ювелирной компании. Мастера из Hallmark Jewelers из Хайдарабада создали кольцо с 7 801 бриллиантов.