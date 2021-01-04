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Драгоценный рекордсмен: в Индии создали кольцо с 12 тысячами бриллиантов

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Renani Jewels, the Marigold diamond ring, бриллиантовое кольцо, рекордсмен, книга рекордов гинесса, бриллианты, индия, ювелиры
Фото: Renani Jewels

Предыдущего рекордсмена украшало более семи тысяч бриллиантов

В книге рекордов Гинесса появился новый рекордсмен – драгоценное кольцо, которое украшает самое большое количество бриллиантов в мире – 12638. Об этом сообщили на Instagram-странице индийской компании Renani Jewels, создавшей кольцо.

Кольцо, сделанное в форме цветка бархатца и получившее название "the Marigold diamond ring", весит 165,5 грамм и не смотря на свои внушительные размеры, "очень удобно в носке", как заверяют создатели.

Renani Jewels, the Marigold diamond ring, бриллиантовое кольцо, рекордсмен, книга рекордов гинесса, бриллианты, индия, ювелиры
Renani Jewels, the Marigold diamond ring, бриллиантовое кольцо, рекордсмен, книга рекордов гинесса, бриллианты, индия, ювелиры

На разработку дизайна и создание уникального и очень большого кольца ушло более трех лет. 25-летний ювелир Харшит Бансал из Renani Jewels уже заявил, что свое произведение продавать не планирует, а сделал его исключительно для того, чтобы попасть в книгу рекордов.

Каждый лепесток бриллиантового цветка отличается, и каждый бриллиант из 12638, украшающий его, самой чистой воды. Цветы бархатцев в индийской культуре приносят удачу и счастье, так что создатели уверяют, что и кольцо символизирует процветание.

Предыдущий рекорд также принадлежит индийской ювелирной компании. Мастера из Hallmark Jewelers из Хайдарабада создали кольцо с 7 801 бриллиантов.