«Блискучий» – саме так перекладається з французької brillant. І ця назва найкраще характеризує діамант, самий блискучий камінь в світі. Яскравий блиск, нагадуючий місячне сяйво та засліплююча очі краса — це відмінні якості алмазу з ідеальним, майстерно виконаним ограновуванням. Неперевершений, розкішний та неймовірно цінний подарунок для коханої жінки.

Прикраси з діамантами здатні прикрасити собою будь-який наряд, стати частиною іміджу, незалежно від стилю. Більш того, такі коштовності самі формують стиль, граючи головну скрипку в образі своєї власниці.

Діаманти прекрасно поєднуються з усіма дорогоцінними металами, але, звичайно, найкраще гармонують із золотом. Такі прикраси не підвладні мінливій моді, вони завжди залишаються в тренді.

Чому всі бажають діаманти?

Традиції

Чистий, прозорий коштовний камінь є справжнім символом вірності, відданості та кохання. Саме тому кращою прикрасою для нареченої буде обручка з діамантом. Такий виріб носять протягом усього життя, а потім передають у спадок.

Традиція дарувати каблучку з діамантом з пропозицією руки та серця почалася ще в 15-му столітті, коли один молодий герцог підніс коханій дівчині прикрасу з величезним дорогоцінним каменем. Встояти перед таким романтичним та розкішним подарунком було неможливо. Звичайно ж, всі дворяни швидко взяли цей прийом на озброєння. Згодом це перетворилося в традицію, яка жива й сьогодні. Прекрасна та вишукана каблучка з діамантом найкраще говорить про серйозність намірів чоловіка і його щирі, справжні почуття.

Статусність

Навіть невеликі за розмірами сережки з діамантами відразу демонструють оточуючим високий статус їх власниці. Рідкісний і дорогий алмаз не потребує представлення, достатньо одного погляду, щоб гідно оцінити це сяйво, блиск, яскравість. Ті часи, коли прикрасу з діамантами могла собі дозволити тільки жінка з вищого суспільства минули, але легенда лишилась. Тому, і наразі прикраси з діамантами вважаються статусною та престижною коштовністю.

Інвестиції

Достеменно відомо, що найкращим вкладенням коштів є ювелірні прикраси. Кулони, каблучки, сережки з діамантом – це вироби, вартість яких тільки збільшується з року в рік. Вони не псуються з часом, зберігають свою привабливість, і у будь-яку епоху будуть актуальними.

Чим діамант краще фіаніту?

Існує кілька обʼєктивних факторів, що вигідно відрізняють діамант від фіаніту. До них можна віднести наступні:

• зовні виглядає красивіше, на світлі яскраво переливається, демонструючи неповторну гру кольорів. Фіаніт має блиск, але ж не такий яскравий;

• алмаз рідкісний камінь, а значить, він набагато цінніше поширеного фіаніту;

• не дряпається, йому не страшні помірні механічні пошкодження;

• алмаз стійкий до побутової хімії та солоної морської води, не тьмяніє і не втрачає первородний блиск.

Ці фактори вже дають зрозуміти, як відрізнити діамант від фіаніту.

Як правильно обрати прикрасу з діамантом?

Купівля ювелірних виробів – заняття надзвичайно приємне та хвилююче. Адже так хочеться порадувати себе новою стильною прикрасою, яка буде довгі роки дарувати позитивні емоції та заохочувати своїм блиском! Однак не можна забувати, що вибір прикраси з діамантом вимагає серйозного підходу.

При виборі зверніть увагу на:

• Розміри каменів. Камені бувають великими, середніми та дрібними. Маса великих каменів починається від 0.7 карат, тоді як дрібні важать не більш ніж 0.29 карат. Розмір каменів безпосередньо впливає на вартість виробу, навіть самий дрібний діамант має свої характеристики: колір, чистота, вага, ограновування. Вартість прикраси з діамантом залежить саме від цих характеристик.

• Колір. Кольорова гама діамантів доволі різноманітна: від прозорих до жовтих, коричневих та сірих відтінків. Чим більш прозорим здається діамант, тим більш рідкісним та дорожчим він вважаться.

• Чистота. Еталоном вважається повністю прозорий діамант, без будь-яких смужок та затемнень, але такі діаманти зустрічаються доволі нечасто та коштують дуже дорого. Більшість діамантів мають деякі включення, але побачити їх можна лише за допомогою спеціального обладнання. Такі включення не вважаються ознакою підробки чи поганої якості діаманту, а навпаки додають унікальності прикрасі.

• Ограновування. Перш за все, саме від нього залежить сяйво й гра кольорів каменю. Це досягається пропорційністю граней, іх кількістю та ідеальним виконанням кутів. Камінь, який має досконале ограновування, блищить яскравим сяйвом різноманітних відтінків, наче місячне сяйво!

Скільки коштує каблучка з діамантом?

Це питання дуже складне, щоб на нього можна було дати вичерпну відповідь. На ювелірні прикраси з діамантами ціна залежить не тільки від розміру каменю, але й від конкретної моделі прикраси, її ваги, типу дорогоцінного металу, дизайну, і визначається з урахуванням усіх особливостей виробу. Якщо Ви хочете купити каблучку з діамантом за ціною виробника, то краще відвідати один з магазинів «Столичної Ювелірної Фабрики ™». В каталозі виробника Ви знайдете найширший асортимент різноманітних моделей — від недорогих прикрас з діамантами, вартість яких починається від 3688 гривень та завершуючи каблучками преміум класу.