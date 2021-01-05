Новый штамм: трехмесячный сын звезды фильмов про Гарри Поттера заболел коронавирусом

Актриса Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун, рассказала, что ее ребенок находится в реанимации

Британская актриса и иллюстратор Джесси Кейв, получившая известность после съемок в фильмах про Гарри Поттера, сообщила, что ее трехмесячный сын Авраам подхватил новый штамм коронавируса и сейчас находится в больнице. Об этом пишет Daily Mail.

33-летняя актриса опубликовала в Instagram снимок своего сына на больничной койке в изолированной палате.

[ + – ] Сын Джесси Кейв в больнице

Малыш родился осенью прошлого года и первые дни своей жизни провел в неонатальном отделении, а когда Джесси вернулась с ним домой, то у младенца обнаружили новый штамм коронавируса. И теперь он снова оказался в больнице вместе с матерью.

"Я смотрю новости о карантине из изолированной палаты в больнице. Бедный ребенок заражен вирусом. С ним все в порядке, но будьте бдительны и осторожны – этот новый штамм очень мощный и заразный", — отметила актриса.

Также в посте она поблагодарила врачей за их работу, особенно своего отца – семейного врача и брата Робби, который работает на скорой помощи. Заболела ли сама актриса, или другие члены ее семьи – неизвестно.

[ + – ] Джесси Кейв с сыном

Кроме трехмесячного Авраама у Джесси Кейв есть еще два ребенка от стендап комика Альфи Брауна – пятилетний сын Донни и трехлетняя Марго.

[ + – ] Джесси Кейв в роли Лаванды Браун

В ноябре исследование показало, что новорожденные младенцы редко серьезно заболеют COVID-19, при этом исследователи также пришли к выводу, что шансы, что ребенок заразится вирусом от инфицированной матери, очень мал.

Это связано с их иммунной системой и меньшим размером дыхательных путей, что увеличивает вероятность развития проблем с респираторными вирусными инфекциями. Новорожденные могут заразиться вирусом, вызывающим COVID-19, во время родов или при контакте с больными лицами, осуществляющими уход, после родов.

Только 66 младенцев из 118 000, родившихся в Великобритании в период с марта по апрель, на пике первой волны, заболели этой болезнью в первый месяц жизни — что эквивалентно одному из 1785 рождений или 0,06 процента.

Из заболевших младенцев 28 были классифицированы как тяжело больные и страдали высокой температурой, проблемами с дыханием или приступами кашля, или рвоты.