Американский рэпер Dr. Dre попал в реанимацию

В СМИ сообщают, что причиной госпитализации стала аневризма сосуда головного мозга.

Портал TMZ сообщил, что американский музыкант, рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный под псевдонимом Доктор Дре (Dr. Dre), был госпитализирован в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе после аневризмы сосуда головного мозга. По информации источников портала, исполнителя поместили в отделение интенсивной терапии.

Сообщалось, что состояние 55-летнего музыканта стабильное, однако медики не знали что стало причиной кровотечения, потому проводили различные тесты.

TMZ напоминает, что Dr. Dre находится в процессе развода с бывшей супругой Николь, которая требовала от него ежемесячных выплат в размере 2 миллионов долларов и еще 5 миллионов на оплату услуг адвоката.

Сам Андре Ромелл Янг 6 января опубликовал на своей странице в Instagram студийную фотографию, в подписи к которой поблагодарил семью, друзей и поклонников за проявленный интерес и слова поддержки.

"У меня все отлично, и медики отлично за мной присматривают. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой. Выражаю благодарность всем выдающимся профессионалам медицины в Седарс", — написал артист.

[ + – ] Dr. Dre подтвердил свою гопитализацию

Dr. Dre – легенда американской рэп-культуры. Культовый рэпер прославился на весь мир не только своими хитами, но и наушниками Beats, которые пришлись по вкусу сотням миллионам пользователей по всему миру. Его состояние оценивают в 800 миллионов долларов.