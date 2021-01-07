Смотреть – не пересмотреть: ТОП-10 сериалов, чтобы скоротать локдаун

Во время локдауна даже многосерийные истории заканчиваются слишком быстро. Для тех из наших читателей, кто ищет, чем бы занять время, не выходя из дома в период жестких карантинных ограничений, Фокус подготовил подборку сериалов, которых хватит надолго.

Голубая кровь

Кинодрама продолжительностью в 11 сезонов – продукт Columbia Broadcasting System. Его исполнительные продюсеры – супруги Митчелл Берджесс и Робин Грин — приобрели в свое время широкую известность благодаря созданию гангстерской киносаги "Клан Сопрано". Им, очевидно, особенно интересны истории сложных отношений сильных мужчин, состоящих в кровном родстве. В центре повествования "Голубой крови" тоже находится семья, члены которой, постоянно рискуют жизнью. Только это уже не мафиози, а полицейские. Первый сезон вышел на экраны десять лет назад, а премьера последнего состоялась в декабре 2020 года.

[ + – ] Голубая кровь

Зовите повитуху

Историческая драма в лучших традиция BBC production. Это экранизация одноименного автобиографического романа британской писательницы Дженифер Уорт. После Второй Мировой войны Уорт работала медсестрой в Королевском госпитале Лондона, где родовспоможением занимались акушерки – монахини. Книга и сериал посвящены именно этому периоду ее жизни. Съемки первого сезона начались в 2011 году еще при жизни писательницы. Она консультировала создателей и даже сама подобрала актрису на одну из ключевых ролей. Последний 9-й сезон вышел в феврале 2020 года.

[ + – ] Зовите повитуху

Фарго

В этом сериале всего лишь четыре созона, но каждая серия по продолжительности и насыщенности событиями тянет на полнометражный фильм. "Фарго" — настоящий подарок поклонникам творчества легендарных братьев Коэнов. Главный шоураннер Ной Хоули никогда не скрывал, что создавая "Форго" вдохновлялся именно киноработами Джоэла и Итона. Сходство в стилистике и методе построения сюжетных линий очевидно. Так же как у Коэнов здесь много черного юмора и очень мало однозначно положительных персонажей – почти у каждого героя есть "грешок" и зачастую не один. У каждого сезона есть собственная сюжетная линия, но внимательный зритель заметит, что они все-таки связаны между собой. Премьера последнего сезона состоялась в сентябре 2020 года.

[ + – ] Фарго

Бесстыдники

Эта история длиной в одиннадцать сезонов балансирует между комедией и драмой. Режиссер, сценарист и продюсер "Бесстыдников" Джон Маркум Уоллес возглавляет Гильдию сценаристов США и считается чуть ли не иконой среди американских шоуранеров. На примере его работ обучают молодых представителей этого творческого цеха. Кстати, у Уоллеса за плечами солидный театральный опыт, явно сказавшийся на его методах работы с актерами. Акриса и певица Эмми Россум, в интервью после съемок в "Бесстыдниках" признавалась, что режиссер был чрезвычайно требователен и никогда еще ей не приходилось там много работать над образом своей героини.

Очевидно, усилия мисс Россум, да и вообще всего многочисленного актерского состава, не пропали зря. Персонажи получились на удивление яркими и многогранными. Сюжет не слишком правдоподобный, зато лихо закрученный. Здесь русская проститутка, нелегально живущая в США, сначала оказывается талантливым финансистом, а потом осуществляет рейдерский захват бизнеса. Агрессивный психопат, приторговывающий наркотиками, неожиданно демонстрирует удивительную чуткость и житейскую мудрость, улаживая семейные конфликты. А самая юная героиня, еще с подростковых лет мечтающая о замужестве, в дальнейшем оказывается лесбиянкой. Словом, зрителя ждет много сюрпризов. Премьера последнего сезона состоялась летом 2020 года.

[ + – ] Бесстыдники

Экспансия

Этот сериал придется по душе любителям научной фантастики. Мысль о том, что человечеству с его непомерными аппетитами скоро станет тесно на планете Земля уже много десятилетий не дает покоя писателям. Даниэль Абрахам и Тая Френк, писавшие в соавторстве под общим псевдонимом "Джеймс Кори", не стали исключением. Правда, в отличии от множества других фантастов, они не романтизировали идею колонизации других планет, не видели в ней "второй шанс", воспользовавшись которым, человечество станет добрее и чище. В их версии будущего колонии Солнечной Системы становятся новыми декорациями для старых человеческих драм. Правда многое меняется, когда люди сталкиваются с прежде незнакомой им внеземной формой жизни гораздо более совершенной, чем Homo Sapiens. Собственно, сериал "Экспансия" — довольно подробная экранизация книг этих двух авторов. История длиной в пять сезонов, премьера последнего состоялась в декабре 2020 года.

[ + – ] Экспансия

Полиция Чикаго

Классический полицейский сериал с расследованиями, погонями, перестрелками, "работой под прикрытием" и другими обязательными атрибутами жанра. Здесь как и положено есть свои "оборотни в погонах", отчаянные борцы за справедливость, суровые и уставшие от всего на свете мэтры сыскного дела и желторотые новички – идеалисты, всерьез надеющиеся изменить мир. Это продукт National Broadcasting Company – часть телевизионной франшизы "Чикаго".

Чтобы любителям полицейских историй стало ясно чего ожидать от этого сериала, достаточно сказать, что одним из шоураннеров является Ричард Энтони Вульф, соавтор проекта "Закон и порядок". Пока в "Полиции Чикаго" восемь сезонов, премьера последнего состоялась в ноябре 2020 года.

[ + – ] Полиция Чикаго

Викинги

Хоть эта история длинной в шесть сезонов и была создана специально для международного многоязычного спутникового канала History, сериал даже с натяжкой нельзя назвать историческим. Британский сценарист и продюсер Майкл Херст очень вольно интерпретировал скандинавские саги. Некоторые герои, по сути, являются собирательными образами, объединяющими в себе особенности сразу нескольких персонажей скандинавской мифологии или нескольких исторических личностей. Образовательная ценность сериала на нуле, зато он точно доставит удовольствие любителям мистики. "Викинги" — продукт совместной работы канадских и ирландских студий продакшн. Впрочем, заметно, что голос ирландцев на съемочной площадке был весомее. В "Викингах" довольно много художественных приемов, характерных именно для ирландского кино. Сериал получился очень атмосферным и придется очень кстати для тех из зрителей, кому во время локдауна захочется ненадолго сбежать от однообразной реальности. Премьера последнего сезона состоялась в декабре 2020 года.

[ + – ] Викинги

Анатомия Грей

Вот уж действительно бесконечная история - семнадцать сезонов и еще есть спин офф под названием "Частная практика". Создательница сериала Шонда Раймс не спроста попала в рейтинг людей, формирующих мир, по версии журнала Time. "Анатомия Грей" явно рассчитана на женскую аудиторию, в первую очередь на любительниц мелодрам. В сюжете очень много любовных перипетий и есть сразу несколько сильных женских образов, конкурирующих между собой. Титульную роль, а именно выпускницу медшколы Мередит Грей, которая проходит стажировку в больнице, играет Элен Помпео. В 2005 году, когда съемки сериала только начались, этот персонаж стал ее первой главной ролью и до сих пор, очевидно, остается ее главной актерской работой. Семнадцатый сезон на экранах с 2019 года. Кстати, по мотивам "Анатомии Грей" уже создана и выведена на рынок компьютерная игра.

[ + – ] Анатомия Грей (Анатомия страсти)

Черный список

Если ты — преступник и попадешься в руки полиции, тебя ждет суд и тюремное заключение, но если ты –настоящий криминальный гений и сдашься добровольно, тебе предложат работу. Главный герой "Черного списка" Рэймонд Реддингтон слишком умен, чтобы оказаться на скамье подсудимых. Он предлагает правоохранителям помощь – берется организовать арест главарей преступного мира и доказать их вину. У исполнителя этой роли Джеймса Тодда Спейдера три премии "Эмми" и три номинации на "Золотой глобус", причем одна из них именно за Реддингтона. В сериале восемь сезонов, премьера последнего состоялась в феврале 2020 года.

[ + – ] Черный список

Острые козырьки

Классический "мачо муви" о благородных бандитах. Почти все персонажи – романтики с большой дороги. Хоть сценарист Стивен Найт и утверждает, что в основе сюжета лежат реальные события первой половины ХХ века, выглядит все крайне неправдоподобно. Впрочем, головокружительные повороты сюжета с легкостью захватывают зрителя. К тому же центральные персонажи "Острых козырьков" получились впечатляюще харизматичными. Одну из главных ролей играет голубоглазый красавчик Киллиан Мерфи. По сюжету он – главарь банды и по совместительству защитник униженных и угнетенных. Впрочем, черты Робин Гуда ему очень идут. В сериале петь сезонов, премьера последнего состоялась в августе 2019 года. Впрочем, каждая серия длиться целый час, так что за просмотром "Острых козырьков" можно провести много долгих зимних вечеров локдауна.