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Смотреть – не пересмотреть: ТОП-10 сериалов, чтобы скоротать локдаун

Мария Бондарь
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Подборка сериалов, локдаун, что посмотреть
Подборка сериалов для локдауна

Во время локдауна даже многосерийные истории заканчиваются слишком быстро. Для тех из наших читателей, кто ищет, чем бы занять время, не выходя из дома в период жестких карантинных ограничений, Фокус подготовил подборку сериалов, которых хватит надолго. 

Голубая кровь

Кинодрама продолжительностью в 11 сезонов – продукт Columbia Broadcasting System. Его исполнительные продюсеры – супруги Митчелл Берджесс и Робин Грин — приобрели в свое время широкую известность благодаря созданию гангстерской киносаги "Клан Сопрано". Им, очевидно, особенно интересны истории сложных отношений сильных мужчин, состоящих в кровном родстве. В центре повествования "Голубой крови" тоже находится семья, члены которой, постоянно рискуют жизнью. Только это уже не мафиози, а полицейские. Первый сезон вышел на экраны десять лет назад, а премьера последнего состоялась в декабре 2020 года. 

Голубая кровь

Зовите повитуху

Историческая драма в лучших традиция BBC production. Это экранизация одноименного автобиографического романа британской писательницы Дженифер Уорт. После Второй Мировой войны Уорт работала медсестрой в Королевском госпитале Лондона, где родовспоможением занимались акушерки – монахини. Книга и сериал посвящены именно этому периоду ее жизни. Съемки первого сезона начались в 2011 году еще при жизни писательницы. Она консультировала создателей и даже сама подобрала актрису на одну из ключевых ролей. Последний 9-й сезон вышел в феврале 2020 года. 

Зовите повитуху

Фарго

В этом сериале всего лишь четыре созона, но каждая серия по продолжительности и насыщенности событиями тянет на полнометражный фильм. "Фарго" — настоящий подарок поклонникам творчества легендарных братьев Коэнов. Главный шоураннер Ной Хоули никогда не скрывал, что создавая "Форго" вдохновлялся именно киноработами Джоэла и Итона. Сходство в стилистике и методе построения сюжетных линий очевидно. Так же как у Коэнов здесь много черного юмора и очень мало однозначно положительных персонажей – почти у каждого героя есть "грешок" и зачастую не один. У каждого сезона есть собственная сюжетная линия, но внимательный зритель заметит, что они все-таки связаны между собой. Премьера последнего сезона состоялась в сентябре 2020 года. 

Фарго

Бесстыдники

Эта история длиной в одиннадцать сезонов балансирует между комедией и драмой. Режиссер, сценарист и продюсер "Бесстыдников" Джон Маркум Уоллес возглавляет Гильдию сценаристов США и считается чуть ли не иконой среди американских шоуранеров. На примере его работ обучают молодых представителей этого творческого цеха. Кстати, у Уоллеса за плечами солидный театральный опыт, явно сказавшийся на его методах работы с актерами. Акриса и певица Эмми Россум, в интервью после съемок в "Бесстыдниках" признавалась, что режиссер был чрезвычайно требователен и никогда еще ей не приходилось там много работать над образом своей героини.

Очевидно, усилия мисс Россум, да и вообще всего многочисленного актерского состава, не пропали зря. Персонажи получились на удивление яркими и многогранными. Сюжет не слишком правдоподобный, зато лихо закрученный. Здесь русская проститутка, нелегально живущая в США, сначала оказывается талантливым финансистом, а потом осуществляет рейдерский захват бизнеса. Агрессивный психопат, приторговывающий наркотиками, неожиданно демонстрирует удивительную чуткость и житейскую мудрость, улаживая семейные конфликты. А самая юная героиня, еще с подростковых лет мечтающая о замужестве, в дальнейшем оказывается лесбиянкой. Словом, зрителя ждет много сюрпризов. Премьера последнего сезона состоялась летом 2020 года.  

Бесстыдники

Экспансия

 Этот сериал придется по душе любителям научной фантастики. Мысль о том, что человечеству с его непомерными аппетитами скоро станет тесно на планете Земля уже много десятилетий не дает покоя писателям. Даниэль Абрахам и Тая Френк, писавшие в соавторстве под общим псевдонимом "Джеймс Кори", не стали исключением. Правда, в отличии от множества других фантастов, они не романтизировали идею колонизации других планет, не видели в ней "второй шанс", воспользовавшись которым, человечество станет добрее и чище. В их версии будущего колонии Солнечной Системы становятся новыми декорациями для старых человеческих драм. Правда многое меняется, когда люди сталкиваются с прежде незнакомой им внеземной формой жизни гораздо более совершенной, чем Homo Sapiens. Собственно, сериал "Экспансия" — довольно подробная экранизация книг этих двух авторов. История длиной в пять сезонов, премьера последнего состоялась в декабре 2020 года.  

Экспансия

Полиция Чикаго

Классический полицейский сериал с расследованиями, погонями, перестрелками, "работой под прикрытием" и другими обязательными атрибутами жанра. Здесь как и положено есть свои "оборотни в погонах", отчаянные борцы за справедливость, суровые и уставшие от всего на свете мэтры сыскного дела и желторотые новички – идеалисты, всерьез надеющиеся изменить мир. Это продукт National Broadcasting Company – часть телевизионной франшизы "Чикаго".

Чтобы любителям полицейских историй стало ясно чего ожидать от этого сериала, достаточно сказать, что одним из шоураннеров является Ричард Энтони Вульф, соавтор проекта "Закон и порядок". Пока в "Полиции Чикаго" восемь сезонов, премьера последнего состоялась в ноябре 2020 года. 

Полиция Чикаго

Викинги

Хоть эта история длинной в шесть сезонов и была создана специально для международного многоязычного спутникового канала History, сериал даже с натяжкой нельзя назвать историческим. Британский сценарист и продюсер Майкл Херст очень вольно интерпретировал скандинавские саги. Некоторые герои, по сути, являются собирательными образами, объединяющими в себе особенности сразу нескольких персонажей скандинавской мифологии или нескольких исторических личностей. Образовательная ценность сериала на нуле, зато он точно доставит удовольствие любителям мистики. "Викинги" — продукт совместной работы канадских и ирландских студий продакшн. Впрочем, заметно, что голос ирландцев на съемочной площадке был весомее. В "Викингах" довольно много художественных приемов, характерных именно для ирландского кино. Сериал получился очень атмосферным и придется очень кстати для тех из зрителей, кому во время локдауна захочется ненадолго сбежать от однообразной реальности. Премьера последнего сезона состоялась в декабре 2020 года. 

Викинги

Анатомия Грей

Вот уж действительно бесконечная история - семнадцать сезонов и еще есть спин офф под названием "Частная практика". Создательница сериала Шонда Раймс не спроста попала в рейтинг людей, формирующих мир, по версии журнала Time. "Анатомия Грей" явно рассчитана на женскую аудиторию, в первую очередь на любительниц мелодрам. В сюжете очень много любовных перипетий и есть сразу несколько сильных женских образов, конкурирующих между собой. Титульную роль, а именно выпускницу медшколы Мередит Грей, которая проходит стажировку в больнице, играет Элен Помпео. В 2005 году, когда съемки сериала только начались, этот персонаж стал ее первой главной ролью и до сих пор, очевидно, остается ее главной актерской работой. Семнадцатый сезон на экранах с 2019 года. Кстати, по мотивам "Анатомии Грей" уже создана и выведена на рынок компьютерная игра. 

Анатомия Грей (Анатомия страсти)

Черный список

Если ты — преступник и попадешься в руки полиции, тебя ждет суд и тюремное заключение, но если ты –настоящий криминальный гений и сдашься добровольно, тебе предложат работу. Главный герой "Черного списка" Рэймонд Реддингтон слишком умен, чтобы оказаться на скамье подсудимых. Он предлагает правоохранителям помощь – берется организовать арест главарей преступного мира и доказать их вину. У исполнителя этой роли Джеймса Тодда Спейдера три премии "Эмми" и три номинации на "Золотой глобус", причем одна из них именно за Реддингтона. В сериале восемь сезонов, премьера последнего состоялась в феврале 2020 года.

Черный список

Острые козырьки

Классический "мачо муви" о благородных бандитах. Почти все персонажи – романтики с большой дороги. Хоть сценарист Стивен Найт и утверждает, что в основе сюжета лежат реальные события первой половины ХХ века, выглядит все крайне неправдоподобно. Впрочем, головокружительные повороты сюжета с легкостью захватывают зрителя. К тому же центральные персонажи "Острых козырьков" получились впечатляюще харизматичными. Одну из главных ролей играет голубоглазый красавчик Киллиан Мерфи. По сюжету он – главарь банды и по совместительству защитник униженных и угнетенных. Впрочем, черты Робин Гуда ему очень идут. В сериале петь сезонов, премьера последнего состоялась в августе 2019 года. Впрочем, каждая серия длиться целый час, так что за просмотром "Острых козырьков" можно провести много долгих зимних вечеров локдауна.           

Острые козырьки