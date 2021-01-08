Нешаблонное кино. Топ-5 фильмов с нестандартным сюжетом

Если вам надоели похожие как две капли воды фильмы, Фокус подобрал самые необычные киноленты, которые вы наверняка еще не смотрели

Если во время просмотра нового фильма возникает ощущение, будто вы видели его уже много раз, это не проявление дежавю, а нормальная реакция на шаблонный сюжет. В кинематографе так много заимствований, что действительно необычное творческое решение воспринимается как глоток свежего воздуха. Фокус собрал для своих читателей подборку из пяти таких "глотков".

Невероятная история острова Роз (2020)

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В каком жанре может быть подана история о противостоянии человека и государства? Драма? Детектив? Уж точно последнее, что приходит на ум – романтическая комедия. Однако, режиссер «Невероятной истории острова Роз» Синди Сибилия выбрала именно этот жанр. Сюжет фильма, вышедшего на экраны в декабре 2020 года, основан на реальных событиях 1967-го. Тогда итальянский инженер Джорджио Роза построил в нейтральных вода Адриатики платформу площадью 400 квадратных метров, назвал ее рукотворным островом и объявил о намерении основать там независимое государство – Республика острова Роз. Дело было летом, и остров очень скоро превратился в развлекательный центр, там открыли ресторан, бар, ночной клуб и сувенирный магазин. Туристы пришли в восторг от этой идеи, но правительство Италии ее не одобрило. Остров находился всего в 11 км от города Римини, но в 1960-х такой удаленности было достаточно, чтобы вывести его из-под итальянской юрисдикции. Сибилия предлагает забавную и романтичную версию ответа на вопрос – почему инженер решил основать собственное государство.

Безупречный (2020)

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Коррупция в сфере образования, растрата бюджетных средств, круговая сотрудников местных управлений и государственных аудиторов, призванных следить за их деятельностью. Только все это не в Украине, а в США. Криминальная драмеди Кори Финли «Безупречный» (оригинальное название Bad Education точнее передает ее содержание) повествует о грандиозном скандале, разгоревшемся вокруг администрации школьного округа Розлин на Лонг-Айленде. Что особенно интересно, жадные коррупционеры в истории, рассказанной авторами фильма, отнюдь не производят впечатление злодеев. Впрочем, на «благородных робингудов» они тоже не похожи. В главных ролях настоящие звезды Хью Джекман и Эллисон Джанни, они прекрасно справляются с передачей сложных, противоречивых характеров своих персонажей. Сценарист фильма Макл Маковский учился в средней школе Розлин и был лично знаком с прототипом героя Джекмана. Вероятно, поэтому образ и получился таким реалистичным. Мировая премьера «Безупречного» состоялась на Международном фестивале в Торонто в 2019 году, а массовой аудитории его показали в апреле 2020-го.

В ожидании варваров (2019)

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Очень атмосферное кино – погружение в другую реальность, максимально непохожую на ту, что видна за окном. Мощь и агония империи, созданной силой оружия, но слишком разросшейся для того, чтобы контролировать собственные окраины. Личная драма наместника, который за долгие годы служения в колонии перенял ее менталитет и уже не ассоциирует себя с центральной имперской властью, интересы которой представляет. Жестокость военных карьеристов, верящих в то, что кровавые расправы над врагом принесут им славу и почести. Все это приправлено угрозой, неотступным ощущением опасности, которая вот-вот материализуется. Имена исполнителей главных ролей в дополнительных комментариях не нуждаются - Джони Депп, Марк Райлэнс и Роберт Паттисон. «В ожидании варваров» — экранизация одноименного романа южноафриканского писателя Джона Кутузе – представлена на Венецианском фестивале в сентябре 2019 года и вышла в массовый прокат в августе 2020-го.

Со мной не просто (2018)

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Во Франции этот фильм, снятый в 2018 году произвел эффект разорвавшейся бомбы. В общем-то это легкая романтическая комедия, изобилующая забавными неловким ситуациями и смешными диалогами, тем не менее у зрителя она оставляет смешанные чувства. Большинство событий сюжетной канвы разворачиваются в условном вымышленном мире, который очень похож на наш – отличается только одной деталью. И вот эта самая деталь полностью меняет судьбы всех действующих лиц. Режиссер Элеонора Пуриа до этой картины была малоизвестна за пределами Франции, однако ее смелый подход к моделированию параллельной реальности привлек внимание критиков и журналистов по всему миру. В самой же Франции он вызвал оживленную общественную дискуссию. Многие всерьез задались вопросом – что будет, если наш привычный мир превратится в тот, что показан в «Со мной не просто», нужно ведь для этого совсем немного.

Экзамен (2009)

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Авторский проект Стюарта Хейзелдина, он здесь и режиссер, и продюсер, и сценарист. С точки зрения жанра «Экзамен» ближе всего к психологическому триллеру, хотя по сути это фильм – исследование человеческой натуры. От начала и до конца все персонажи находятся в замкнутом пространстве, где их, казалось бы, никто насильно не удерживает, но выйти из комнаты означает утратить возможность, ради которой каждый из них уже приложил немало усилий. Друг для друга они конкуренты, с первых кадров создается обманчивое впечатление, что сдать экзамен и получить желанный шанс сможет только самый умный, но в скорее оказывается, что участников тестируют на совершенно другие качества. Накалив психологическую атмосферу до предела и пришпорив сюжет экстремальными ситуациями Хейзелдин заставил своих персонажей проявить все лучшее и худшее, что есть в человеческом существе. Фильм вышел на экраны в далеком 2009 году и шуму не наделал, массовая аудитория обделила его вниманием – а зря.