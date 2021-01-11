Младший сын Александра Лукашенко рассказал в интервью о личной жизни и отношениях с отцом

Николай Лукашенко отметил, что для "дамы сердца" у него есть особый музыкальный репертуар

В минувшие выходные на одном из российских каналов вышло развернутое интервью с президентом Беларуси — Александром Лукашенко, в ходе которого, его сопровождал младший сын Николай. 16-летний Коля Лукашенко сопровождает отца во всех зарубежных поездках и часто появляется с папой на официальных мероприятиях местного значения.

[ + – ] Николай Лукашенко и Александр Лукашенко

Самый известный сын Александра Лукашенко (у президента Беларуси есть еще два старших сына, 45-летний Виктор и 40-летний Дмитрий), рассказал в интервью, что у них в отношениях с отцом не всегда все гладко.

"Конечно, у нас есть конкуренция. И конфликтные ситуации есть, но мы их эффективно решаем,— отметил он и добавил, что дает своему отцу советы. "Это воспринимается всегда по-разному из-за того, что мы очень схожие личности, оба с сильным характером и воспринимаем это не всегда гладко, но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, прислушиваемся друг к другу", — поделился Николай.

Сам Александр Лукашенко рассказал, что они с сыном часто обсуждают дома политику, а Николай при этом нередко не соглашается с действиями отца.

"Правой стороной мозга я понимаю, что он не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается в чем-то, особенно сейчас",— признался президент Беларуси.

Со своей стороны, Николай Лукашенко отметил, что не связывает планы на будущее с политикой. В настоящее время Коля еще учится в школе, где уже делает большие успехи в изучении химии и биологии, также, Коля играет в хоккей и увлекается музыкой.

"Я пока не задумывался, кем я хочу стать. Настолько быстро меняются константы",— рассуждает младший сын Александра Лукашенко.

Личная жизнь Николая Лукашенко провоцирует неисчерпаемый интерес у юных поклонниц, журналистка российского канала спросила у сына президента Беларуси, есть ли у него любимая девушка. От ответа на вопрос он ушел, но сказал, что для "дамы сердца" у него есть особый музыкальный репертуар для игры на фортпиано — не Рахманинов, которого он любит исполнять, а "более романтической направленности".

[ + – ] Николай Лукашенко с журналисткой канала Россия -1 Наили Аскер-заде

В ходе интервью прозвучал вопрос и о коронавирусе. Александр и Николай Лукашенко рассказали, что переболели им несколько месяцев назад. При этом сын президента назвал своего отца "отвратительным пациентом".

"Он очень плохой пациент, отвратительный просто. Он отказывается делать все, что необходимо делать. И чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры не из прекрасного далекого, а из, можно сказать, из соседней палаты, что будет, если не делать. И от этого только усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", — прокомментировал Николай Лукашенко.