Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Лондон из-за Елизаветы II

В 2021 году королева Елизавета отмечает 95-летие

С момента "Мегзит" уже прошел год, и большую его часть Меган Маркл и принц Гарри провели вдали от королевской семьи — в США, не принимая участия ни в одном официальном мероприятии королевского дома. Однако, в 2021 году сценарий поведения пары планирует поменяться: источники издания The Sunday Times сообщили, что в начале июня Гарри и Меган приедут в Лондон, чтобы присоединиться к членам британской королевской семьи на торжественном параде Trooping the Colour. Об этом сообщает издание Hello.

Королевская семья Великобритании на параде Trooping the Colour в 2019 году

Этот парад проходит каждый год по случаю дня рождения Ее Величества. Традиционно, королева Великобритании отмечает свой день дважды — 21 апреля, в дату появления на свет, и во вторую субботу июня, когда в столице как раз и проходит этот самый парад. В прошлом году королева впервые была вынуждена пропустить это мероприятие: из-за введенного в Великобритании карантина и запрета на массовые мероприятия, но в честь Елизаветы II все же состоялся марш. В этом же году планы более оптимистичные, и, по информации прессы, королева Великобритании уже направила приглашение внуку и его жене. Пропустить 95-летие бабушки Гарри вряд ли захочет.