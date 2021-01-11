Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Лондон из-за Елизаветы II
В 2021 году королева Елизавета отмечает 95-летие
С момента "Мегзит" уже прошел год, и большую его часть Меган Маркл и принц Гарри провели вдали от королевской семьи — в США, не принимая участия ни в одном официальном мероприятии королевского дома. Однако, в 2021 году сценарий поведения пары планирует поменяться: источники издания The Sunday Times сообщили, что в начале июня Гарри и Меган приедут в Лондон, чтобы присоединиться к членам британской королевской семьи на торжественном параде Trooping the Colour. Об этом сообщает издание Hello.
Этот парад проходит каждый год по случаю дня рождения Ее Величества. Традиционно, королева Великобритании отмечает свой день дважды — 21 апреля, в дату появления на свет, и во вторую субботу июня, когда в столице как раз и проходит этот самый парад. В прошлом году королева впервые была вынуждена пропустить это мероприятие: из-за введенного в Великобритании карантина и запрета на массовые мероприятия, но в честь Елизаветы II все же состоялся марш. В этом же году планы более оптимистичные, и, по информации прессы, королева Великобритании уже направила приглашение внуку и его жене. Пропустить 95-летие бабушки Гарри вряд ли захочет.