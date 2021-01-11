Камала Харрис снялась для обложки Vogue и оказалась в эпицентре скандала

Пользователи социальных сетей заметили, что кожа Харрис выглядит "слишком светлой" на главной фотографии съемки для глянца

На сегодняшний день, Камала Харрис является одной из наиболее обсуждаемых женщин в мире, именно по этой причине американский Vogue сделал ее героиней обложки для второго номера в 2021 году, с заголовком "Мадам вице-президент". Об этом пишет издание cbs.

На обложке Камала предстала в полный рост. Она позирует в темно-коричневом жакете, черных брюках, которые Харрис дополнила кедами в тон. Для онлайн-версии издания была создана другая обложка, где Камала Харрис запечатлена в строгом костюме небесно-голубого цвета.

Появление Камалы Харрис на обложке нового номера Vogue вызвала неоднозначную реакцию в сети. Многие пользователи социальных сетей заметили, что кожа Камалы на основном снимке выглядит светлее, чем есть на самом деле, и уже обвинили Vogue в том, что издание специально высветляет темнокожих женщин на своих страницах.

Многим читателям глянцевого издания не понравился и неформальный образ Камалы Харрис, в котором она появилась на обложке. Так, по мнению некоторых интернет-пользователей, дама, занимающая столь высокую должность, едва ли может позволить себе появляться на страницах авторитетных изданий в спортивной обуви. В статье отметили, что комплект одежды Камала выбирала себе сама.

В комментарии CNN источник сообщил, что сама Камала Харрис осталась недовольна обложкой Vogue. По словам анонима, изначально Камала вместе со своими PR-консультантами выбрала для заглавного фото печатного номера второй снимок в более строгом костюме, а фото вице-президента в кедах должно было пойти уже внутрь журнала. По слухам, команда новоизбранного вице-президента даже просила Vogue снять номер с печати, однако к тому моменту тот уже стал продаваться.

В свою очередь, редакция Vogue уже выпустила релиз с комментарием скандала с февральской обложкой журнала. Представители издания заявили, что остались довольны всеми снимками Харрис, сделанными фотографом Тайлером Митчеллом. Особенно они выделили фото Камалы в кедах, которое показалось им живым и отражающим истинную суть героини.