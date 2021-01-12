Сара Джессика Паркер прокомментировала отсутствие Ким Кэттролл в продолжении "Секса в большом городе"

Актриса утверждает, что никогда не испытывала неприязни к Ким Кэтролл

Информация о том, что сериал "Секс в большом городе" возвращается на экраны, вызвала у поклонников шоу двоякие чувства. Безусловно, долгожданнjq премьере они обрадовались, однако вновь вспомнили о конфликте Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл, которая отказалась сниматься в продолжении сериала. Одна из подписчиц главной звезды сериала обратила внимание на то, что в публикации тизера сериала актриса отметила своих коллег Синтию Никсон и Кристин Дэвис, при этом Кэттролл она не упомянула. В тот момент одна из поклонниц Сары Джессики объяснила это тем, что актрисы испытывают взаимную неприязнь.

Без внимания этот комментарий Паркер не оставила и опровергла слухи о своей вражде с коллегой.

"Я не испытываю к ней неприязни. Я никогда не говорила ничего подобного. И никогда не скажу. Саманта Джонс больше не является частью этой истории. Но она всегда будет частью нас. Неважно, где мы и чем занимаемся,— отметила Паркер".

Она также поддержала других подписчиков, которые выразили сожаление, что Кэттролл не появится в продолжении сериала. Мы тоже будем скучать. Мы очень ее любили, — написала Сара Джессика.

Сама Ким Кэтролл неоднократно подчеркивала, что у них с Паркер плохие отношения и они "никогда не были подругами".

Инсайдеры утверждали, что когда картина набирала популярность, героини менялись, становились семьей. Кристин, Синтия и Сара Джессика стали одной командой, а вот Ким всегда была отдельно,— рассказывали источники, близкие к съемочной команде.