Больше мы ее не увидим. Топ-7 смелых образов Саманты Джонс

В продолжении "Секса в большом городе" всеми любимой Саманты Джонс уже не будет. Фокус вспомнил лучшие наряды самой яркой героини культового сериала

"Секс в большом городе", без преувеличений, стал хрестоматией моды конца 90-х и первой половины нулевых годов. На днях стало известно о премьере обновленного культового сериала и скорого старта демонстрации проекта на стриминговом канале HBO. Наряду с этой информацией, стало известно, что героини Ким Кэтролл — Саманты Джонс в новом проекте уже не будет.

Многие поклонники сериала связали отказ Ким Кэтролл от съемок в сериале с враждой актрисы со звездой проекта — Сарой Джессикой Паркер. Правда, сама Паркер отметила, что не питает к коллеге никакой неприязни и будет очень скучать по Саманте Джонс, которая "навсегда останется частью истории "Секса в большом городе"", независимо от того, кто и где сейчас находится.

Инсайдеры утверждали, что конфликтное отношение Ким Кэтролл к Саре Джессике Паркер обусловлено разницей в гонорарах, другие считают, что Кэтролл очень раздражало, что не она является главной звездой знаменитого телевизионного проекта. Словом, многочисленные личностные перипетии в отношениях исключили возможность дальнейшей совместной работы актрис в сериале, что стало большим разочарованием для армии поклонников "Секса в большом городе".

В связи с тем, что Ким Кэтролл перестала быть частью сериала и мы не сможем видеть героиню в новых сериях проекта, Фокус вспоминает наиболее смелые модные образы одной из самых популярных героинь культового американского сериала для нескольких поколений.

У Саманты Джонс собственное успешное PR-агентство, она никогда не была замужем и не планирует связывать себя узами брака. "Весь мир похож на шведский стол, пока ты не замужем", — сказала однажды героиня Ким Кэтролл, выходя из брендового магазина с пакетиками Gucci.

За транслируемым образом героини, демонстрирующим абсолютный эгоизм, зритель знакомится с яркой личностью и хорошим другом, который, в случае необходимости, способен прийти на помощь в любой момент. Больше всего героиня запомнилась поклонникам сериала агрессивной сексуальностью, которую она транслировала, как в одежде, так и в линии поведения, на протяжении всех сезонов сериала и в двух полнометражных картинах, которые вышли на экраны в 2008 и 2010 годах.

В этом образе, который, по мнению, продавца в магазине Cavalli, был "не по возрасту Саманте Джонс" героиня Ким Кэтролл появилась на красной дорожке премьеры фильма. При этом, героиня столкнулась на красной дорожке с юной Майли Сайрус, которая была одета в аналогичный аутфит. Эпизод был призван продемонстрировать стойкость героини к возрастным предрассудкам.

Еще один образ из полнометражной картины "Секс в большом городе", который отразил сущность героини в, якобы, 1980-е годы, когда, по замыслу создателей проекта, и познакомились главные героини сериала. Вероятно, нам хотели продемонстрировать, что суть героини Ким Кэтролл была всегда неизменной и очень провокативной.

Зритель видит Саманту Джонс эффектным представителем гранж и панк стиля в середине 1980-х, что вполне соответствует нашему представлению о ней.

В сериале гардеробу Саманты Джонс было уделено,чуть ли не больше внимания, чем подборке образов для главной героини — Керри Брэдшоу. Героиня Кэтролл предпочитала яркие оттенки, смелые и откровенные образы. Мы нередко видим взрослую Саманту Джонс в открытых и смелых нарядах., которые она предпочитает строгим или скромным решениям, характерным героине Синтии Никсон (Миранда Хоббс).

Впрочем, даже если Саманта Джонс выглядела строго, цвет ее модных комплектов всегда оставался ярким и далеким от сдержанных настроений. В ее гардеробе фигурируют костюмы красного, желтого, фиолетового цветов, а также, оттенка фуксии. По мнению некоторых поклонников сериала, стиль Саманты Джонс можно отнести к яркой формальности или "непредсказуемой строгости". Хотя, конечно же, ни строгость, ни формальность не ассоциируются с образом самой противоречивой героини сериала.

Красные, желтые, оранжевые, зеленые и снежно-белые костюмы с широкими плечами и контрастными поясами в комплекте с однотонной сумочкой – вот такая деловая сексуальность по нью-йоркски.

Саманта часто носит V-образный вырез, топы с вырезом-качелькой, открытые плечи и, конечно же, платья с глубоким декольте. Она придает страсти особое значение и не боится открыто демонстрировать свою сексуальность. Больше блесток, больше золотистых и серебряных тканей — внимание публики должно быть приковано только к ней.

К слову, когда героиня перевоплощается для вечерних выходов, от формальности не остается и следа.

Героиня Ким Кэтролл не была главной звездой сериала "Секс в большом городе", но место самой яркой героини второго плана она заслужила безапелляционно.