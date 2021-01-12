Моника Беллуччи снялась для глянца в культовом образе из клипа Мадонны

Итальянская знаменитость появилась на обложке 30-го номера американского глянца

Героиней 30-го праздничного выпуска знаменитого издания стала итальянская актриса Моника Беллуччи. Редакторы журнала заметили, что за последние 30 лет итальянская актриса прошла длинный путь от звезды локальных подиумов до настоящей иконы итальянского кино и Голливуда. На счету знаменитости роли в более, чем 60 картинах.

Во время подготовки к выходу праздничного номера издания Моника Беллуччи приняла участие в яркой фотосессии в стиле кабаре. Кокетливые образы Моники дополняют эффектные украшения Cartier. Автором снимков выступила немецкий фешен-фотограф Эллен фон Унверт.

Кадры из юбилейной фотосессии появились в сети на прошлой неделе, в то время, как клип, снятый к выходу 30-го номера Sorbet Magazine, был опубликован накануне.

Сама актриса уже анонсировала выход издания и свое участие в фотосессии на своей страниц в социальных сетях.

Фанаты знаменитости пришли восторг от образа Беллуччи в новой фотосессии и отметили, что "время не властно над ее чарами и красотой".