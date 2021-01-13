Здравствуй, Старый Новый год. Что мы знаем о необычном празднике, его приметах и гаданиях

Старый Новый год отмечают все меньше, но все еще находятся те, кто хочет вспомнить традиции и погадать на судьбу в новом году. Фокус собрал известные традиции, приметы и гадания праздника.

Мало кто знает, что праздновать Новый год 1 января в Российской империи начали с 1700 года. До этого момента его отмечали по церковно-византийскому обычаю — 1 сентября, а ранее — до 1492 года – 1 марта.

Само явление "старый Новый год" возникло в начале ХХ века, после того как 26 января 1918 года в РСФСР декретом Совнаркома в стране было введено новое летосчисление и после 31 января 1918 года сразу наступило… 14 февраля. А 1-е января по старому стилю (юлианскому календарю) соответствует 14 января по новому стилю (по григорианскому календарю).

К слову, помимо украинцев и стран бывшего союза, старый Новый год отмечают еще в Сербии, его так и называют: "сербский Новый год", а также в Македонии и Черногории, другими словами, в бывшей Югославии. Кроме того, согласно юлианскому календарю Новый год празднуют также в некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии.

Примерно тогда же отмечают Новый год и берберы в Алжире, Тунисе и Марокко, по, так называемому, берберскому календарю (юлианский календарь с небольшими отличиями). В Алжире берберский Новый год отмечается 12 января, а не 14-го.

К старому Новому году приурочивают множество традиций, но все они относятся больше к другим праздникам и традициям этого периода года в разных странах. Считалось, что в дни 13 и 14 января зима делает разворот к весне и лету. Словом, считалось, что пик холодов уже пройден.

13 января еще называют Васильевым днем. В этот день не стоит говорить число 13 вслух, а также, давать деньги в долг. В то время, как на следующий день — 14 января, согласно идеи приметы, лучше не выносить мусор, чтобы не вынести благополучие из дома и лучше не пересчитывать мелочь. Наши предки были уверены, что ребенок, который рождается на Васильев день будет жить долго и отличится богатырским здоровьем. К слову, второе название дня — день Василия Щедрого. Именно поэтому колядки в этот день называют щедривками и призывают хозяев дома к щедрости с гостями, которые пришли "засеять" на счастье. К слову, начинать петь щедривки нужно только после захода солнца.

В вечер Васильева дня было принято готовить богатый и разнообразный стол, чтобы год был изобильным во всех смыслах.

Если говорить о погодных приметах, то снег, выпавший 13-го января пророчил позднюю и холодную весну.

В эти дни было принято идти на мировую с членами семьи и знакомыми, с которыми ранее были конфликты или мелкие ссоры.

Старинные гадания на старый Новый год

В этот праздник девушки часто гадали на жениха. К слову, и сегодня на старый Новый год в селах девушки вечером выходят по улицу и прислушиваются к голосам случайных прохожих. Если имя прозвучит, его следует запомнить – именно так будут звать суженого.

Гадание на игральных картах на старый Новый год

Накануне Старого Нового перед сном следует положить под подушку игральные карты с бланками королей. Утром, не глядя, нужно вытащить одну из карт, масть которой укажет качества будущего жениха. Если выпадет пика – жених будет старым, холодным и ревнивым, трефа – военным или представителем профессий спасателя, черва – молодой и богатый, бубна – красивый и желанный.

Гадание на старый Новый год, которые пророчат судьбу на год

Нужно взять несколько чашек (по числу гадающих) и положить в них кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а в одну налить немного воды. С закрытыми глазами каждая девушка по очереди, выбирает чашку.

Если выпало кольцо – к свадьбе, монета – к богатству, хлеб – к достатку, сахар – к веселью, лук – к слезам, соль – к несчастью, а чашка с водой – к жизни без особых изменений.

Гадание на зернышках на старый Новый год

Насыпьте в банку любую крупу, загадав про себя волнующий вопрос. После этого левой рукой достаньте горсть крупы и пересчитайте зерна: если будет четное число – ответ положительный, если нечетное – отрицательный.