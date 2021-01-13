Джессика Бил пожертвовала длинными волосами ради съемок (видео)

Актриса не впервые решается на серьезные бьюти-трансформации.

38-летняя голливудская актриса и супруга популярного певца Джастина Тимберлейка Джессика Бил решила изменить прическу и своим новым образом уже похвасталась перед поклонниками, опубликовав видео в Instagram.

На записи она сначала позирует с длинными волосами, собранными в пучок на затылке, а через пару секунд появляется перед публикой с каре.

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Новая стрижка – часть ее образа в сериале "Лаймтаун", где она играет журналистку, расследующую причину внезапного исчезновение трех сотен человек из исследовательского сообщества с одноименным названием. Однако, судя по довольной улыбке на лице актрисы, прическа пришлась ей самой по душе.

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Четыре года назад Джессика уже стриглась ради съемок в многосерийном фильме "Грешница". Ей досталась роль молодой матери Коры Таннетти, страдающей приступами необъяснимой агрессии. Актриса появилась в сериале с челкой.

[ + – ] Джессика Бил в фильме "Грешница"

Впервые о Бил заговорили после того, как в 14-летнем возрасте она сыграла героиню по имени Мэри Кадмен в популярном семейном сериале "Седьмое небо", который снимал Аарон Спеллинг. Тогда критики отметили ее врожденный актерский талант.

Уже через год она появилась в проекте "Золото Ули". Картина принесла ей премию Young Artist Award. Вскоре после первого триумфа девушка подписала контракт с L’Oreal, став лицом этого бренда.

В 2007 году актриса познакомилась с популярным американским певцом Джастином Тимберлейком. Пара тайно поженилась в 2012 году. Свадьбу влюбленные сыграли на горнолыжном курорте Джексон Хоул в штате Вайоминг , где в декабре 2011 года они обручились. Через три года в семье появился сын Сайлас Рэндолл Тимберлейк.

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Напомним, в 2009 году Джессику Бил назвали самой опасной знаменитостью в Интернете. У пользователей, которые искали информацию о ней в сети, было больше всего шансов попасть на сайты, содержащие вирусные и шпионские программы.