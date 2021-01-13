Группа "Нервы" перепела хит Верки Сердючки "Хорошо", добавив огня и элементы роад-муви

Кавер вышел настолько "альтернативным", что, по словам участников группы, его не допустили для показа на российском федеральном канале.

Киевская русскоязычная рок-группа "Нервы", выступающая в России, перепела шлягер Верки Сердючки "Все будет хорошо", сделав его еще более динамичным и "взрывным". Клип на новую аранжировку опубликован на YouTube-канале группы.

В профессионально снятом видеоролике музыканты катаются по "усредненной" глубинке СНГ на старом полуразбитом микроавтобусе Volkswagen (более поздней версии, чем его предок модель T1, известный как "хиппи-мобиль" или love bus).

Вначале участники коллектива заезжают на заброшенную АЗС, затем – на пустующий шиномонтаж, а в финале клипа поджигают свой автобус и поют на его фоне.

Весь ролик зрителю демонстрируется довольно мрачная картинка с зимними безлюдными пейзажами, грязными дорогами и нежилыми постройками в серых тонах. Однако в итоге видеоряд в духе "гранжа" лишь подчеркивает зажигательность аудио.

[ + – ] YouTube / "Нервы Official"

В финале участники бэнда с обнаженными торсами играют на фоне пламени. "Рома, давай System of a Down!" – кричит фронтмен Женя Мильковский соло-гитаристу Роману Булахову (в оригинальном клипе Сердючка просила: "Лёня, Раммштайн!"). Барабанщик играет в огненном круге, а потом огонь охватывает и микроавтобус.

"Нервы — "Все Будет Хорошо" (Верка Сердючка cover) Премьера. Очень я люблю, когда происходит радикальное переосмысление оригинальной песни. Отличный кавер, зачетный клип. И отдельный респект за System of A Down в финале!", – написал у себя в Facebook журналист "Дождя" Михаил Козырев, поделившись роликом.

Комментарии подписчиков не заставили себя долго ждать:

[ + – ] Facebook / Misha.kozyrev

Как отмечается под видео на официальном канале рок-группы, режиссером и сценаристом клипа выступил лидер и основатель музыкального коллектива Женя Мильковский.

Как рассказали сами музыканты изданию МК: "Кавер на песню Верки Сердючки "Все будет хорошо" мы готовили для одной новогодней передачи на федеральном канале, но оказалось, что для нее мы слишком альтернативны. Что сказать: формат есть формат, но мы не обломались. Нам так понравилась песня, которую мы сделали, что мы решили её записать и снять на нее клип".