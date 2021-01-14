Секс и расовый вопрос. Почему все говорят о сериале "Бриджертоны"

Разбираемся, почему сериал о черной британской аристократии вызвал шквал эмоций у зрителей

Недавно ушедший 2020 год, который принес нам коронавирус, трудности из-за ограничений, а также, многочисленные проблемы в киноиндустрии. Тем не менее, 2020-й оказался богат на заметные проекты, в числе которых наиболее эффектными оказались "Ход королевой", "Бумажный дом" и другие заметные телевизионные сериалы. В числе горячо обсуждаемых и популярных проектов оказалось и костюмированное шоу — "Бриджертоны", которое многие редакторы нишевых изданий уже назвали неким "симбиозом сериалов "Сплетница" и "Аббатство Даутон".

Проект, по сути, отражает большинство мейнстрим тем последнего времени, которые пребывают на повестке обсуждений у ключевых героев. События проекта разворачиваются на фоне интерьеров и моды 19-го века (эпоху Регентства), и музыкального сопровождения 2020 года. Главные герои танцуют на балах под Билли Айлиш, усиленно борются за равноправие полов и учат друг друга мастурбировать.

К слову, телевизионный проект уже дал фору сериалу "Ход королевы" и "Бумажный дом", позади остались и другие популярные шоу 2020. Фокус разбирался, почему он вызвал ажиотажную вовлеченность зрителей, создал армию поклонников, и что следует знать о сериале, до того, как вы решитесь на просмотр.

Права женщин, однополые отношения и темнокожие в высшем обществе Лондона

Базой для сюжета первого сезона проекта, состоящего из восьми серий, стал роман современной американской писательницы Джулии Куин, автора романа "Герцог и я". В сериал писательницу пригласили в качестве приглашенного консультанта.

В начале у зрителя может создаться впечатление, что главной темой сценария проекта является любовная линия. Но если присмотреться, сценаристы сериала затронули куда более актуальные проблемы. Создатели сериала адаптировали сюжет под актуальные темы, против чего автор романа публично не возражала.

Действие сериала "Бриджертоны" разворачивается в британской столице эпохи Регентства. Несмотря на исторические декорации и контекст, проект снят в современном духе. В этом сюжете женщины борются за свои права, в высшем обществе Лондона появляются темнокожие, а однополые отношения получают право на жизнь. Как мы можем догадаться, сериал всерьез расходится с романом — в произведении Джулии Куин не существует таких сюжетных линий.

Следует отметить, что создатели проекта оказались очень щедры на сексуальные сцены: их в сериале очень много. Причем, подошли к вопросу настолько серьезно, что пригласили специального консультанта, который на протяжении нескольких недель учил актеров раскрепощению в кадре. Так что, каждому страстному эпизоду на экране предшествовали недели репетиций. Кроме того, все сцены были сыграны и поставлены через призму женского взгляда на секс.

"Таков был наш подход с самого начала. Это "Шондаленд", и над сериалом преимущественно работали женщины-сценаристы. Исторически так сложилось, что во многих шоу к съемкам таких сцен на самом деле не подходят с женской точки зрения. Я считаю, что это позор. Опора в этом смысле на женскую точку зрения и делает "Бриджертонов" особенным сериалом",— рассказал продюсер проекта Крис Ван Дьюсен.

По словам Ван Дьюсена, создатели сериала хотели, чтобы их женские персонажи были далеки от совершенства.

"Мы чувствовали, что женским персонажам этого шоу, особенно Дафне, следует позволить делать именно это. Она должна быть испорченной. Она должна уметь принимать сомнительные решения. Мы чувствовали свою ответственность за историю просвещения Дафны Бриджертон, и эта сцена во многом является частью ее истории",— рассказал он.

К слову, в сериале есть сцена орального секса, которая произвела излишнее впечатление на некоторых зрителей. Эта сцена для актрисы Фиби Дайвенор стала первой в ее кинематографической карьере. По ее признанию, снимать ее было "даже забавно".

Так про что же Бриджертоны?

События телевизионного проекта разворачивается в Лондоне в начале 19-го века. В центре сценария — британская семья Бриджертонов, во главе которой стоит леди Вайолет. Главных героев сериале много: семья лондонских аристократов Бриджертон состоит из четырех братьев, Энтони, Бенедикта, Колина и Грегори, и сестер, Дафны, Элоизы, Франчески и Гиацинты.

Сюжет первого сезона развивается вокруг Дафны — старшей из детей семьи Бриджертон. Она недавно дебютировала в свете, где собирается найти себе жениха. И у нее для этого есть все шансы: она происходит из знатной семьи, хороша собой и понравилась самой королеве Великобритании — Шарлотте в исполнении темнокожей актрисы Голды Рошевель, которая часто нюхает табак в кадре.

Однако, сама главная героиня мечтает о большой любви и потому не хочет идти под венец просто потому, что для этого пришло время. Тогда, чтобы разобраться в себе и найти того самого, она, договариваясь с другом своего брата и заядлым холостяком — Саймоном Бассетом, изображает с ним на публике отношения, притворяясь его возлюбленной. Стоит ли объяснять, что они просто обречены на обоюдные романтические чувства?

Главная мужская роль возлюбленного Дафны Бриджертон досталась 31-летнему британцу зимбабвийского происхождения — актеру Реге Пейдж, который известен поклонникам по сериалу "Корни". К слову, ему также довелось осваивать навыки ради новой роли — так, он усердно занимался боксом. По его признанию, это было очень нелегко.

Роль Дафны Бриджертон сыграла 25-летняя британка Фиби Дайвенор, для которой роль в проекте стала настоящим карьерным прорывом и отправной точкой. Для съемок в сериале ей пришлось освоить верховую езду, брать уроки танцев и этикета, принятого в эпоху 19-го века.