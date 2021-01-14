Злодей, ангел и профессор зельеварения: 14 января исполнилось пять лет со дня смерти Алана Рикмана

Один из самых знаменитых актеров всю жизнь прожил с одной женщиной, больше всего любил играть в театре и изображал на экране самых харизматичных злодеев в мире кино.

Детям, выросшим на фильмах о Гарри Поттере, английский актер Алан Рикман навсегда запомнится как холодный, замкнутый и предельно самоотверженный профессор Снейп. Однако низводить всю его богатую карьеру в кино и театре к одной роли никак нельзя.

Получив несколько наград BAFTA, "Эмми", "Золотой Глобус" и даже памятный кубок MTV за роль профессора Снейпа в Поттериане, Рикман зарекомендовал себя как один из лучших актеров современности. Как дань уважения покойному актеру, Фокус вспоминает яркие факты биографии актера и его знаковые роли.

Алан Рикман родился в Западном Лондоне в семье рабочего в 1946 году. Он рос с двумя братьями и сестрой. Его отец, фабричный рабочий, декоратор домов и бывший авиастроитель времен Второй мировой войны, скончался от рака легких, когда мальчику было всего восемь лет. Чтобы прокормить себя и четверых детей, его мать начала работать в местном почтовом отделении. Снова вышла замуж она в 1960 году.

Интересно, что несколько пренебрежительная манера речи Рикмана – это прямое следствие дефекта речи. Подвижность его нижней части челюсти была ограничена с рождения. К огромной чести Рикмана, он сумел обернуть недостаток себе на пользу и сделал его своим достоинством.

[ + – ] Алан Рикман в юности

Рикмана тянуло к актерству с детства, но он посчитал, что это несерьезно и потому стал изучать графический дизайн в Колледже искусств и дизайна Челси и Королевском колледже искусств.

"Я был неизбежен в том, что я актер, примерно с 7 лет, но были и другие дороги, которые нужно было пройти в первую очередь", — вспоминал он позже. Рикман вместе с друзьями даже открыл студию графического дизайна, но после все же решил стать актером.

В возрасте 26 лет он подал заявку на прослушивание в престижную Королевскую академию драматического искусства, которую посещал до 1974 года. Параллельно работал декоратором в театрах и приобрел бесценный опыт работы в британских экспериментальных театральных труппах.

Хотя он присоединился к известной Королевской шекспировской труппе в 1978 году и появился в таких известных постановках, как "Буря", молодой актер не был впечатлен тем, как работала продюсерская компания.

"Это фабрика. Все дело в продукте, который бесконечно тиражируется, а не в процессе. За молодыми актерами не ухаживают. Люди падают как мухи, давая слишком много шоу одновременно. Должен быть кто-то, кто поможет им развиваться", — говорил рассказывал он позже в интервью.

Несмотря на его жалобы на Королевскую шекспировскую труппу, Рикман добился успеха и в 1985 году был приглашен на главную мужскую роль де Вальмона в постановке компании Кристофера Хэмптона "Опасных связей". Он получил номинацию на премию "Тони" и номинацию на премию Drama Desk, когда постановка в конечном итоге вышла на Бродвей в 1987 году.

"Алан был способен поразить не только зрителя, но он также, казалось, оказывал своего рода гипнотический эффект на людей, с которыми играл на одной сцене", — вспоминал Хэмптон.

Именно роль порочного виконта де Вальмона открыла Рикману дорогу в большое кино. Именно там его заметили продюсеры и предложили сыграть Ганса Грубера в "Крепком орешке".

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Впрочем, сам Рикман говорил, что выбрали его, потому что он был "дешев". Создатели фильма заплатили Брюсу Уиллису 7 миллионов долларов, поэтому им надо было найти актеров, которым можно было бы платить небольшие гонорары.

Несмотря на то, что за роль Ганса Грубера Рикман попал в список "Величайших злодеев всех времен", на съемочной площадке он вел себя как настоящий джентльмен и даже наотрез отказался бросить на пол Бонни Беделиа, игравшую главную героиню. Актер посчитал это оскорбительным и неуместным. А еще Рикман вздрагивал при каждом выстреле, так что его в эти моменты не снимали.

[ + – ] Алан Рикман и Бонни Беделиа в "Крепком орешке"

Во время съемки сцены, в которой Грубер падает с вершины здания, каскадер буквально сбросил Рикмана с высоты шести метров на воздушную подушку. Сделано это было на счет "два", а не "три", как планировалось, так что актер правда очень испугался.

[ + – ] Фото: скриншот

Рикмана в амплуа загадочных злодеев укрепила еще одна знаковая роль: шерифа Ноттингемского в фильме "Робин Гуд: принц воров". Он снова попал в список "Величайших злодеев", что можно считать полностью его заслугой. Рикман согласился на эту роль только с третьего раза и при условии, что ему дадут полную свободу действий.

[ + – ] Алан Рикман, Робин гуд, принц воров

За свой голос Рикман, сыграв в фильме "Догма" архангела Метатрона — глас Божий, получил прозвище The Voice.

Иронично, что Кевин Смит пригласил его в "Догму", после того, как узнал, что Рикман — большой поклонник его фильма "В погоне за Эми". По слухам, прочитав сценарий, Рикман спросил сделают ли ему настоящие крылья или просто нарисуют на компьютере? К слову, в 2008 году исследование, проведенное лингвистом Эндрю Линном из Университета Шеффилда и звукорежиссером Шенноном Харрисом на основе выборки из пятидесяти голосов знаменитостей, показало, что идеальный мужской голос является комбинацией голосов Алана Рикмана и другого известного британского актера — Джереми Айронса.

[ + – ] Алан Рикман, Метатрон, архангел, Догма, глас Божий

Пытаясь уйти от образа киношного злодея Рикман сыграл романтические роли в таких драмах, как "Истинно, Безумно, Глубоко" (1991) и "Чувство и чувствительность" (1995). И соглашался на участие в комедиях, таких как "Автостопом по Галактике", где он озвучил меланхоличного робота Марвина.

К слову, тема "злодейства" являлась запретной в интервью Рикмана, также он не хотел говорить про семью, любовные отношения и актерскую игру, аргументируя это тем, что эти аспекты "слишком трудно сформулировать". Еще в списке запретных тем была манера Рикмана одеваться "моя одежда — неинтересный предмет для разговора", — отмечал актер перед началом интервью.

Рикман не раз заявлял, что он именно театральный актер, и часто отказывался от предложений сняться в очередном фильме в пользу игре на сцене. Театр был местом, которое он называл "волшебным" и своей "первой любовью".

Однако на роль Северуса Снейпа в Поттериане он согласился. Джоан Роулинг признавалась, что представляла именно его, когда выписывала образ профессора зельеварения, однако роль могла достаться Тому Роту. К счастью он отказался от участия в проекте ради роли в "Планете обезьян".

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Роулинг открыла ему некоторые секреты Снейпа, которые скрывались ею до последней книги. Более того, в течение более семи лет Рикман был одним из немногих, кто знал, что Снейп был влюблен в Лили Поттер. Джоан рассказывала, что она поделилась этой информацией, потому что Алану "нужно было понять, откуда взялась эта горечь по отношению к мальчику, который являлся живым доказательством предпочтения Лили другого мужчины". Когда режиссеры фильмов спрашивали Рикмана, почему он играет сцену определенным образом или произносит текст по-особенному, тот просто отвечал, что знает то, чего они не знают.

К слову, хоть авторитет и внешность Рикмана несколько пугали юных актеров, Дэниэл Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера, вспоминал, что Рикман был добрым, веселым, всячески поддерживал своих коллег и относился к детям-актерам, как к взрослым.

В 1995 году Рикман занял 34 место в списке 100 самых сексуальных звезд в истории кино по версии журнала Empire, а также седьмое место в списке самых сексуальных актеров по версии журнала Total Film в 2013 году в возрасте 66 лет, обойдя таких звезд, как Брэд Питт и Джордж Клуни. И даже снялся в клипе группы Texas.

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Но всю свою жизнь Алан Рикман прожил с одной женщиной. С Римой Хортон он познакомился еще в 19 лет, жить вместе они стали спустя 12 лет. Однако официальный брак они заключили только спустя 47 лет отношений. Это произошло в 2012 году в Нью-Йорке. В 2015 году Рикман подтвердил, что они поженились на частной церемонии и обмолвился, что "все прошло здорово, потому что больше никого не было". После свадьбы они прогулялись по Бруклинскому мосту и пообедали в кафе. И хотя Рима не хотела кольцо, Алан купил ей его за 200 долларов, но она так и не стала его носить. Детей у пары не было.

[ + – ] Алан Рикман и Рима Хортон

"Нет, это не было любовью с первого взгляда. Терпеть не могу, когда нас пытаются представить, как нечто необыкновенное. Наши отношения такие же сложные, запутанные, как и у любой другой пары. Мы через многое прошли. Но я действительно ее уважаю. Мы можем просто сидеть рядом и долго молча читать, а потом она вдруг прочтет что-нибудь вслух, и мы начинаем смеяться", — рассказывал Рикман в интервью.

Последним фильмом актера стала "Алиса в Зазеркалье" в 2016 году, где он озвучил гусеницу Абсолема. Он скончался в 69 лет в результате стремительно протекающего рака поджелудочной железы, который обнаружили у него годом ранее.

В честь 70-летнего юбилея Алана Рикмана поклонниками со всего мира планировалось издать письма и творческие работы его поклонников в виде книги и отправить в подарок актеру. После его смерти было принято решение, что книга все равно будет издана и передана жене актера, Риме Хортон. В книге поклонники также выражали слова соболезнования семье Алана Рикмана. Книга вышла в твердом переплете, в единственном экземпляре. Она была отправлена доверенному представителю жены Алана Рикмана в апреле 2016 года.