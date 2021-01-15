"Дразнили и закрывали в шкафу". Как Кейт Уинслет подверглась буллингу и чуть не бросила кино

Актриса страдала из-за насмешек сверстников в детстве, а критика ее внешности таблоидами после выхода "Титаника" едва не стала концом ее только начавшейся карьеры.

45-летняя британская актриса Кейт Уинслет, завоевавшая мировую славу после выхода на экраны фильма "Титаник" (1997 год), участие в легендарной картине вспоминает как не самый радужный период в жизни.

На YouTube-канале Hi WTF Podcast Marc Maron вышло интервью актрисы коллеге по цеху и стендаперу Марку Мэрону, где она откровенно рассказала, как повлияла на нее слава, которая обрушилась сразу же после премьеры дебютного масштабного фильма в прокат, и как она чуть не решила уйти из большого кино на заре карьеры.

"После выхода на экраны "Титаника" я перешла в режим жесткой самозащиты. Это продолжалось день за днем круглыми сутками. Я будто постоянно находилась под лупой. Меня много критиковали, а британская пресса была ко мне совсем не добра", – призналась она, добавив, что чувствовала себя буквально загнанной в угол и даже не рассматривала предложенные роли в крупных проектах, сосредоточившись на нишевом кино.

Когда градус внимания со стороны публики приутих, и все пришло в норму, Уинслет поняла, что если так выглядят популярность и известность, то она к ним не готова. По словам актрисы, тогда она еще только училась актерскому мастерству и сторонилась больших голливудских проектов.

"Я не хотела ошибиться и провалиться, мне хотелось надолго задержаться в этой игре. Я прорабатывала детали, чтобы лучше понять свое ремесло, и сохраняла некую приватность и достоинство. Просто пыталась жить своей жизнью", – вспоминает Кейт.

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Актрису очень ранили обсуждения ее внешности таблоидами, поскольку еще в детстве она неоднократно подвергалась насмешкам со стороны сверстников из-за лишнего веса.

"Меня травили в школе. Одноклассники называли меня "жирной". Они дразнили меня, потому что знали, что я хотела быть актрисой, закрывали в шкафу, смеялись надо мной", – поделилась она с гостями фестиваля We Day UK.

Это только закалило будущую легенду кино.

"Я была готова к любой роли: хоть крокодила, чучела или злой феи. Однажды я даже была танцующей лягушкой. Но это все неважно. Я все равно любила то, что я делаю, я любила играть. Не имело никакого значения, большую или маленькую роль мне предлагали — я хотела быть великолепной в любой из них", – подчеркнула она.

Кейт Уинслет шесть раз номинировали на "Оскар", и в 2009 году она наконец получила заветную статуэтку в номинации "Лучшая женская роль" (фильм "Чтец").

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В скором будущем публику ожидает результат воссоединения Кейт Уинслет с режиссером "Титаника" Джеймсом Кемероном. Она снимается в продолжении самого кассового фильма в истории кино «Аватар». Известно, что в сиквеле воскреснет персонаж Сигурни Уивер, а часть действия развернется под водой. Съемочная группа поспешила рассекретить даты премьер частей картины – декабрь 2020, 2021,2024 и 2025 годов

Напомним, Кейт Уинслет призналась, что сожалеет о сотрудничестве с Вуди Алленом и Романом Полански, имена которых связавают с громкими секс-скандалами.