Ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, продали на аукционе за 112 тыс долл

Предварительная оценка ключа составляла 4-7 тысяч долларов, но был продан почти в 16 раз дороже.

Ключ от комнаты, в которой скончался французский император Наполеон Бонапарт в ссылке на острове Святой Елены, продан на аукционе Sothebyʼs почти за 112 тысяч долларов.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Вместе с ключом продан конверт с надписью: "Ключ от комнаты в Лонгвуде, в которой умер Наполеон, и который я лично вынул из замка. Ч.Р. Фокс, Святая Елена, 6 сентября, 1822 год".

Реликвия была найдена в чемодане в одном из домов в Шотландии. По данным СМИ, семья которая владела ключом, знала о его существовании, но долго не могла найти.

Ранее хозяйкой ключа была поклонница Наполеона, мать британского военного Чарльза Ричарда Фокса. Именно он привез ключ в Шотландию и подарил своей матери.

Предварительная оценка ключа составляла 4-7 тысяч долларов, таким образом он был продан почти в 16 раз дороже.

В октябре 1817 года врач Наполеона поставил ему диагноз "гепатит". Наполеон провел на британском острове в Атлантике последние годы своей жизни, скончавшись 5 мая 1821 года.

Отметим, в 2017 году в городе Мэдисон в штате Нью-Джерси обнаружили считавшийся 85 лет утерянным бюст Наполеона, созданный французским скульптором Огюстом Роденом.

В 2018 году шляпа Наполеона, в которой он проиграл битву при Ватерлоо, была продана на аукционе.