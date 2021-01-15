Ключ от комнаты, в которой умер Наполеон, продали на аукционе за 112 тыс долл
Предварительная оценка ключа составляла 4-7 тысяч долларов, но был продан почти в 16 раз дороже.
Ключ от комнаты, в которой скончался французский император Наполеон Бонапарт в ссылке на острове Святой Елены, продан на аукционе Sothebyʼs почти за 112 тысяч долларов.
Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Вместе с ключом продан конверт с надписью: "Ключ от комнаты в Лонгвуде, в которой умер Наполеон, и который я лично вынул из замка. Ч.Р. Фокс, Святая Елена, 6 сентября, 1822 год".
Реликвия была найдена в чемодане в одном из домов в Шотландии. По данным СМИ, семья которая владела ключом, знала о его существовании, но долго не могла найти.
Ранее хозяйкой ключа была поклонница Наполеона, мать британского военного Чарльза Ричарда Фокса. Именно он привез ключ в Шотландию и подарил своей матери.
Предварительная оценка ключа составляла 4-7 тысяч долларов, таким образом он был продан почти в 16 раз дороже.
В октябре 1817 года врач Наполеона поставил ему диагноз "гепатит". Наполеон провел на британском острове в Атлантике последние годы своей жизни, скончавшись 5 мая 1821 года.
Отметим, в 2017 году в городе Мэдисон в штате Нью-Джерси обнаружили считавшийся 85 лет утерянным бюст Наполеона, созданный французским скульптором Огюстом Роденом.
В 2018 году шляпа Наполеона, в которой он проиграл битву при Ватерлоо, была продана на аукционе.