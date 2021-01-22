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Модные тренды 2021. Топ-7 самых модных вещей наступившего года

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Мода, тренды, топ-7 стильных вещей
Фото: коллаж Фокус | Модные тренды 2021

Фокус разбирался в модных must-have единицах одежды 2021 года.

Приход нового года означает необходимость пересмотреть свой гардероб и внести в него некоторые изменения. В 2021 году стилисты делают акцент на нескольких вещах, которым они прогнозируют долгую жизнь в трендах. В сферу внимания модных экспертов попали топы, джемперы и платья с открытой спиной или глубоким вырезом на спине, свободные костюмы и туники, юбки с объемным декором, а также туфли-сабо и свободные джинсы.

Брючный костюм оверсайз

брючный костюм, фото
Брючный костюм свободного кроя

Ушедший год внес ряд изменений в нашу повседневность. Мы можем констатировать, что вместо деловых костюмов в 2021 году мы встречаем свободные оверсайз комплекты, состоящие из брюк и пиджака. В коллекциях ведущих экспертов моды весна-лето 2021 мы увидели костюмы свободного кроя, которые будет приятно надеть как на работу, так и для прогулки в выходной день или встречи с друзьями. При этом у некоторых модных домов мы видим комплекты из широких брюк и оверсайз-жакетов, кто-то из ведущих дизайнеров сделал ставку на решения из денима.

Объемные туники

свободные туники 2021
Свободные туники 2021

Не менее комфортной альтернативой брючному комплекту оверсайз можно считать объемную тунику из натуральных материалов. Стилисты рекомендуют сочетать туники с жакетами, и обувью на плоской подошве. Кроме того, они будут идеально смотреться с широкими брюками и объемными тоут-сумками, такими актуальными в наступившем сезоне.

Юбки и топы с перьями

Юбки с перьями
Юбки с перьями по принципу бахромы 2021

В новом году в моду входят не только экстравагантные мини-юбки, но и единицы одежды с перьями. Тренд, намекающий на эпоху великого Гэтсби, снова актуален, а это значит, что в наступившем году у нас точно будет больше поводов для ярких публичных выходов. При этом в наступившем 2021 году перья на одежде больше напоминают летящую бахрому или пучки тонких волокон. В результате одежда выглядит слегка "пушистой", что придает образу дополнительную романтику и женственность.

Платья и топы с открытой спиной

Платья, топы, открытая спина, мода, тренды 2021
Платья и топы с открытой спиной

В 2021 году фокус внимания дизайнеров явно переместился с декольте на открытую спину. Теперь самые трендовые наряды обладают эффектным вырезом на спине. Кутюрье рекомендуют в модном 2021 году трикотажные монохромные платья с открытой спиной, как у героини классической французской картины "Высокий блондин в черном ботинке". Это платье на актрисе Мирей Дарк помнят даже те, кто никогда не смотрел этот фильм. При этом аналогичные решения будут актуальны для топов и джемперов, которые можно эффектно сочетать с широкими брюками и юбками-миди.

Широкие джинсы

Широкие джинсы
Широкие джинсы классических оттенков

На смену "маминым" и "папиным" джинсам в 2020 приходят широкие оверсайз брюки из денима классических синих оттенков и в пэчворк-решениях. Таким образом дизайнеры нашли стильную альтернативу полюбившимся в "ковидном" 2020-м году спортивным штанам. Широкие джинсы помогают нам не слишком отстраняться от привычек к уютной одежде, и в то же время демонстрировать признаки модной социализации. Другими словами, всем пора выбираться из берлоги. Дизайнеры рекомендуют сочетать широкие джинсы с романтичными блузами в стиле бохо и тонкими топами из шелка.

Классические и удлиненные свитшоты

свитшот, свитшоты
Классические и удлиненные свитшоты - это тренд

Вообще-то, свитшоты актуальны всегда. Но в этом году они намерены буквально править бал. Наряду с классическими решениями, в 2021 году дизайнеры предлагают нам приобрести удлиненные свитшоты-платья, которые идеально сочетаются с джинсами, леггенсами и цветными колготками. Кроме того, мы наблюдаем взрыв популярности худи, не менее удобных решений, чем широкие джинсы и свитшоты.

Туфли-сабо

Туфли, слингбэки, Dior
Слингбэки Dior

Туфли с тонким ремешком и открытой пяткой у экспертов принято называть "туфли-слингбэки". Такие туфли — отнюдь не новая тенденция. Но она оказалась очень популярной на ведущих мировых подиумах 2021. Так, мы видим тренд обуви на плоской подошве, а также на каблуках различной высоты. Такая модель имеет массу преимуществ, учитывая, что колодка такой обуви обычно очень удобна. А лодочки-слингбэки эффектно сочетаются почти с любым образом!