Абсолютная копия Мэрилин Монро поселилась в доме легенды Голливуда (фото, видео)

Сходство с легендарной актрисой принесло провинциалке из Шотландии славу и деньги.

27-летняя Жасмин Чизуэлл из города Карлюк, Южный Ланаркшир (Шотландия) сколотила состояние, благодаря поразительному сходству с голливудской легендой Мэрилин Монро, а историю ее успеха рассказал таблоид The Sun.

Как признавалась девушка, она еще с детства мечтала быть знаменитой, однако учителя говорили, что она ничего из себя не представляет. Если кого-то такие заявления и сломили бы, то для Жасмин они стали стимулом доказать всем, что они ошибаются.

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В 2016 году она переезжает из шотландской провинции в США в поисках лучшей жизни. Чизуэлл поступила в киноакадемию в Нью-Йорке. Получив диплом магистра она решила сделать карьеру в соцсетях, поскольку официально трудоустроится в Штатах по студенческой визе не могла.

Для раскрутки Жасмин выбрала образ белокурой Монро.

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"Я всегда любила стиль Мэрилин и ее фильмы, поэтому я начала носить винтажную одежду в повседневной жизни. Многие люди говорили мне, что я очень похожа на Мэрилин", – призналась она.

Девушка мастерски начала копировать своего кумира: в совершенстве овладела макияжем звезды, по старым выкройкам шила наряды 50-ых годов, которые так любила актриса, вела себя перед камерой так, словно она была живым воплощением легенды.

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Упорство и уверенность в себе принесли плоды. Армия ее поклонников в Instagram выросла до 615 тысяч, а в TikTok на нее подписаны 9,2 миллиона человек. Она уже успела сняться для журнала Vogue и неоднократно участвовала в рекламных кампаниях на YouTube.

Свои видео блогер в основном посвящает моде, но также делится бьюти-советами и рассказывает, как сделать идеальное фото.

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В октябре 2017 года Жасмин связала себя узами брака с музыкальным продюсером Мавериком Макнилли. Они нашли друг друга в приложении для знакомств Bumble. Пара скопила два миллиона фунтов стерлингов и купила в 2019 году особняк в Бербанке, Калифорния, в котором Мэрилин Монро жила со своим вторым мужем бейсболистом Джо Ди Маджо.

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Дом звезды часто фигурирует в видео Жасмин, а в ролике "Вещи, которые я нашла в доме Мэрилин Монро" девушка показала журналы 1953 года и подпись, спрятанную на балке.

Жасмин также рассказала о том, что в доме до сих пор блуждает дом бывшей хозяйки:

"Мой муж однажды видел женщину, похожую на Мэрилин. На ней был зеленый топ и белые капри. Каждую ночь мы слышим шаги в гостиной, и мы также слышим голоса. Многие друзья и родственники, оставшиеся на ночь, говорят, что кто-то их касался в одной из спален… Похоже, нас преследует Мэрилин. У нас даже был экстрасенс, который сказал, что это она и Джо".

Однако новых хозяев не пугает это, поскольку они уверены, что у этого дома – позитивная энергетика.

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37-летний Джо и 25-летняя Мэрилин познакомились в 1952 году. 14 января 1954 года они поженились. Несмотря на ьезумную любовь, брак был обречен, поскольку Монро не соответствовала представлениям мужа об идеальной жене. Ди Маджио был педантичен и любил, чтобы во всем был порядок. Мэрилин же была немного рассеянна и могла навести «художественный беспорядок» где угодно. Он был домосед, ей были нужны яркие впечатления. К тому же мужчина был очень ревнив.

Последней каплей стало его появление на съемочной площадке, когда снималась легендарная сцена с Мэрилин на ветиляционной решетке. Он чуть не избил режиссера, а дома устроил жене грандиозный скандал. Пара девять месяцев жила в разных комнатах, а затем развелась. 31 октября 1955 года супружеская пара Ди Маджио — Монро прекратила свое существование.

[ + – ] Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо. Фото: ok-magazine.ru

Напомним, в 2018 году на аукционе Julienʼs Auctions продали за 250 тысяч долларов награду "Золотой глобус", которая принадлежала Мэрилин Монро.