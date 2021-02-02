У Fenix Italia майже весь лютий святкують Венеційський карнавал

В італійській частині ресторану Fenix розпочалося святкування одного за найголовніших свят сезону. Гостей вітають леді й джентльмени в традиційних костюмах – задля атмосфери свята команда перетворилась на венеційських дожів, вельмож та знатних панянок в розшитих золотом та сріблом сукнях.

Маестро Стефано Антоніоллі пригощає автентичними карнавальними солодощами. Фрітелле – традиційні ласощі під час венеційського карнавалу на основі яблука, родзинок та цедри лимону. Кьяккере – карнавальне печиво, в тісто якого додається алкоголь.

Завершиться дійство фінальним балом-маскарадом 25 лютого, присвяченим традиційному Giovedì Grasso – аналогу звичної українцям масляної.

Fenix Italia запрошує поринути в атмосферу найромантичнішого міста планети, де панує неповторна атмосфера свята та чудес!

Ресторан Fenix

Бул. Лесі Українки 30А

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