Carlsberg Ukraine предлагает изменить свои привычки ради лучшего будущего

Компания Carlsberg Ukraine представляет календарь «устойчивых привычек», который поможет вести более сознательную, экологическую и ресурсосберегающую жизнь. Простые советы легко изменят «устоявшиеся» привычки на «устойчивые», то есть те, которые позитивновлияют на жизнь планеты.

Переходи по ссылке: calendarsdg.com.ua, выбирай платформу (Google, IOS, OUTLOOK) и синхронизируй его со своим календарем. Ежемесячно ты сможешь получатьнесколько полезных привычек и понимать, как именно твои действия влияют на окружающую среду. Carlsberg Ukraine в календаре дает людям четкий набор советов, которые легко использовать в повседневной жизни. Например, делать свои покупки ответственно – покупать только те вещи, в которых действительно нуждаешься. Отказаться от одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов и не выкидывать мусор куда попало. Переходить на цифровые технологии, что даст возможность использовать меньше бумаги и сохранить леса.

Календарь создан на основе 17-ти Глобальных целей ООН. Они охватывают период до 2030 года и нацелены на такие сферы как климатические изменения, экономическое неравенство, инновации, разумное потребление, мир, справедливость и другие. Каждый месяц календаря соответствует одной или двум Целям устойчивого развития.

Со своей стороны, компания Carlsberg Ukraine еще с 2016 года работает над достижением Целей устойчивого развития в Украине. В компании внедрена глобальная программа устойчивого развития «ЦЕЛЬ 4НОЛЯ: вместе ради будущего»: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потерь воды, НОЛЬ безответственного потребления, НОЛЬ несчастных случаев.

Изменения начинаются с каждого из нас и даже маленькие действия приводят к большим результатам. Поэтому меняйте свои «устоявшиеся» привычки на «устойчивые» ради лучшего завтра.