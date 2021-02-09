Найт Шьямалан показал тизер мистического триллера "Старый", снятого во время пандемии

Ролик был продемонстрирован во время телетрансляции Super Bowl

Двукратный номинант на "Оскар", режиссер Найт Шьямалан, снявший такие хиты, как "Шестое чувство" и "Сплит", показал тизер своего нового триллера "Старый". Об этом пишет

Ролик был показан во время телетрансляции Super Bowl. По сюжету, семья приезжает на уединенный пляж, где и родители (Гаэль Гарсия Берналь и Вики Крипс) и их дети начинают внезапно стареть.

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Сценарий написал сам режиссер, адаптировав для экрана графический роман Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса "Замок из песка" 2010 года.

Фильм был снят в Доминиканской республике во разгар пандемии и действующих карантинных правил. Однако съемочной группе удалось избежать заражения.

На съемках было задействовано всего 20 актеров, 40 членов съемочной группы и ни один из них не заболел. Впрочем, режиссер отметил, что они часто тестировали на коронавирус всех присутствующих: более шести тысяч раз.

Найт Шьямалан уже обратился к своим поклонникам в соцсетях и сообщил, что ждет с ними встречи в кинотеатрах, "когда там снова будет безопасно".

На экраны фильм "Старый" выйдет 23 июля.