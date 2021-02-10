Чесний "Лонгрід" про Online-освіту

У наш час інтернет пропонує величезну кількість варіантів онлайн освіти. Курси, майстер-класи, тренінги, модулі. З сертифікатом, з дипломом або просто з "переконливою аргументацією". У той же час на багатьох форумах і ресурсах активно обговорюється online формат освіти. У них ставиться під сумнів цінність навчання при віддаленому доступі в online середовищі. Особлива увага приділяється довгостроковій освіті. Основне припущення багатьох з цих статей і діалогів полягає в тому, що online-освіта не може забезпечити особисту взаємодію і досвід, які необхідні для досягнення фундаментального освітнього розвитку студентів.

З іншого боку, бізнес-школи, тренінгові агенції і бізнес-тренери діляться переконливим контентом про те, як проходять online сесії і те, яка практична користь від цього. Причому тут утворилося два табори. Одні кажуть, що online-освіта — це "новий крок еволюції навчання", що це економить час і не втрачає в якості. Інші визнають, що online НЕ відтворює "живу" взаємодію, не дає необхідну ефективність і використовується лише як тимчасовий захід.

Давайте розберемося! І для початку трохи статистики. 2020 рік прокотився катком локдауна по багатьох секторах бізнесу, не минувши й сектор навчання. Університети і особливо бізнес-школи, які зазвичай сфокусовані на контенті і професіоналізмі викладачів були змушені перемістити фокус. Стрімко адаптуються матеріали для online-курсів / тренінгів / семінарів. Задіються різні майданчики і формати комунікацій. Вже в травні 2020 року 79% всіх бізнес-шкіл світу заявили про переведення студентів в online формат.

Відгуки були різними. З одного боку, інституції отримали можливість і надалі надавати освітні послуги. З іншого боку, студенти, як більшість людей, різко опинилися в "пастці тотальної інтернет-комунікації"(кількість щоденних користувачів Zoom зросла з 10 млн. до 200 млн. у період з березня по червень.). Після помʼякшення карантинних заходів тільки частина бізнес-шкіл повернулася до звичного формату.

Більш клієнт орієнтовані школи надали студентам гібридний формат. Гібридний формат — це offline урок, на якому частина студентів (наприклад тих, які на ізоляції) може бути присутня online. При професійному обладнанні студент може бачити аудиторію з кількох камер, задавати питання, беручи участь таким чином у дискусії. Такий формат став гарним рішенням на випадок часткових карантинних обмежень.

Так само широке застосування отримав "Змішаний формат" навчання. При якому частина матеріалу викладається online і частина offline, з метою мінімізувати спільне перебування.

У той же час, там, де залишився тільки online, почалися спроби його "діджиталізувати" з метою знизити негативне online навантаження на сприйняття студента і забезпечити можливості для особистої взаємодії, як всередині групи, так і групи з викладачем /тренером/ коучем.

Як ми і говорили раніше, відгуки online-навчання отримали різні. Проте, очевидні висновки є:

● Не дивлячись на різноманітність технік і пропозицій студенту виявилося складно повністю перейти на навчання в online форматі. Відсутність персонального контакту істотно позначається на якості групової взаємодії. Offline навчання продовжує бути незамінним і єдиним форматом навчання, що забезпечує необхідний прогрес.

● Однак є і ще один важливий тренд. Їм зараз активно діляться соціологи та CEO великих компаній.

Бізнес стрімко увірвався в дистанційне управління на початку 2020 року. Для корпорацій і компаній такий вимушений досвід зробив явними багато невикористовуваних раніше можливостей. І, не дивлячись на складності (повʼязані з online-переговорами, online-рекрутингом, online- управлінням, online-командоутворення), вже зараз топ-менеджери як в пресі, так і в приватних бесідах кажуть про те, що ділові комунікації вже не повернуться повністю до "ДОкарантинних" і багато практик online-управління в бізнесі будуть збережені, навіть при знятті обмежень.

Таким чином, локдаун прискорить багато трансформаційних процесів. У бізнесі вже зараз очевидно, що віддалене управління і online-взаємодія стануть частиною нової реальності. Вони, звичайно, не замінять звичайні, особисті комунікації, проте стануть більш використовуваними.

Що це означає для управлінців? Новий виклик з точки зору навичок. Тому що, наприклад, ведення переговорів online має суттєві відмінності від offline комунікації, як, втім, і всі інші сфери віддаленої взаємодії.

Відсутність прямого зорового контакту із співрозмовником, відсутність повної картини невербального зворотного звʼязку, можлива затримка в передачі інформації-все це робить цифрову комунікацію більш складною. І саме бізнес-освіта має бути готовою покрити новий запит: Методи і особливості віддаленого управління і взаємодії.

Таким чином, при явних недоліках online освіти, саме "Змішаний формат" бачиться як можливий. І навіть як той, що відповідає запитам ринку.

Коментарі експертів:

Алевтина Кудінова (академічний директор бізнес-школи "Міжнародний інститут бізнесу", Київ):

«Один із плюсів моделі blended (змішаний формат навчання, в якому 50/50 поєднані offline та online навчання) – це відпрацювання навичок "менеджменту на відстані". Сьогодні, коли наші команди працюють дистанційно, коли можливість звичного контролю та координації відсутня в принципі, коли неякісний інтернет-зв’язок "виключає" твого співробітника з процесу комунікації, навчитись дистанційному управлінню – одне з надзавдань, що постає перед кожним керівником. І різні види активностей, які реалізуються online — від розв’язання кейсів до підготовки групових проектів — дозволяють сформувати, відпрацювати та відшліфувати

навички управління дистанційними командами».

Вільям Холдер (декан Школи бізнесу Маршалла Університету Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі):

"Якщо в майбутньому віддалена ділова взаємодія буде залишатися нормою, бізнес-школам необхідно навчити студентів працювати в електронному середовищі. У той же час, коли учні беруть участь у віртуальному навчанні, їм необхідно буде навчитися розвивати міжособистісні відносини, засновані на довірі та взаємній розумінні культурних і соціальних відмінностей. Можливо, найбільшою перевагою для студентів, що навчаються в online-середовищі, є те, що вони будуть більш готові в світові бізнесу в його новому форматі.

З усіх цих причин я вважаю, що немає сенсу оплакувати навʼязані нам зміни, які, ймовірно, збережуться. Замість цього ми повинні розвивати освітні процеси, які просувають методи, які ми використовуємо, щоб навчити студентів працювати продуктивно, етично і без проблем в віртуальному середовищі".

Підводячи підсумок: світ точно змінився; цифрова взаємодія – частина нової нормальності. І завдання бізнес-шкіл — підготувати студентів і до цього.

P.S. Два "якщо":

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