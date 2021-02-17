Вышел трейлер фильма про Круэллу Де Виль из "101 далматинца"

Одну из самых узнаваемых диснеевских злодеек сыграет Эмма Стоун

Walt Disney Pictures выпустила трейлер фильма "Круэлла", в котором роль злодейки исполнила лауреатка премии "Оскар" за роль в мюзикле "Ла-ла-ленд" Эмма Стоун. Об этом пишет Vulture.

Режиссер Крейг Гиллеспи предлагает уникальный взгляд на легендарную злодейку из популярного фильма "101 далматинец".

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Другая лауреатка премии "Оскар", британская актриса Эмма Томпсон играет роль Баронессы, руководительницы известного дома моды, которая помогает Эстелле (будущей Круэлле), стать известным дизайнером. Изначально премьера "Круэллы" была запланирована 28 мая 2021 года в кинотеатрах. Однако из-за пандемии коронавируса Disney планирует выпустить фильм на стриминговой платформе Disney+ в мае 2021 года.

[ + – ] Постер, выпущенный к премьере нового фильма

Круэлла Де Виль – одна из самых узнаваемых и харизматичных диснеевских злодеек. Она занимает тридцать девятое место в списке "100 лучших героев и злодеев по версии AFI".

[ + – ] Круэлла Де Виль в мультфильме "101 далматинец"

В книге Доди Смит Круэлла описывается как испорченная и опрометчивая женщина, но по замыслу раскадровщика и сценариста Билла Пита в мультфильме "101 далматинец" она стала более пылким, коварным и в то же время комичным персонажем. Круэлла — самостоятельная эмансипированная бунтарка, идущая против законов общества, она бизнес-леди, которая руководит мужчинами-подчиненными и флиртует, пытаясь добиться желаемого, а также водит машину. Ее появление было обусловлено ситуацией в обществе: временем социальных революций, бунтов, движения хиппи. В противовес ей положительно показана Анита, олицетворяющая типичную патриархальную роль женщины, — кроткая домохозяйка, во всем полагающаяся на мужа