Пальто и куртки. Топ-9 трендов верхней одежды на весну 2021

Готовимся к весне 2021 и подбираем модное пальто или плащ на слегка прохладную и теплую погоду.

Зима 2021 года выдалась на редкость холодной и неожиданно снежной. Но это не повод оставаться без модных обновок на весну, которая, не смотря ни на что, готовится вступить в свои права уже в ближайшие пару недель. Во всяком случае, именно так утверждают прогнозы погоды, опубликованные украинскими синоптиками.

Другими словами, пришло время задуматься, чем именно нам следует пополнить модные ресурсы и с чем сочетать уже существующие единицы одежды. Фокус собрал самые актуальные варианты верхней одежды на весну 2021 года.

Плащ из 1990-х годов

Эта тенденция верхней одежды весны 2021 года родом из эпохи 1990-х годов, когда наличие плаща в гардеробе считалось чем-то сродни принадлежности к обществу шпионов или настоящих модников.

[ + – ] Плащ в стиле 90-х снова в тренде

И в наши дни плащи не потеряли своей актуальности. Они, как и раньше, являются признаком высокого вкуса и способны эффектно сочетаться почти с любым образом.Если вы подумывали приобрести плащ на весну 2021 года — не сомневайтесь: он точно вам пригодится.

Весеннее пальто

Весеннее пальто само по себе — отличная альтернатива плащу, на случай, если его силуэт покажется вам недостаточно идеальным. Пальто призвано подчеркнуть достоинства вашей фигуры и скрыть недостатки, в случае их наличия.

[ + – ] Весеннее пальто-жилет

Ключевым отличием весеннего пальто от его осеннего "коллеги" является цветовая гамма: ведь весенним единицам верхней одежды свойственны "зефирные" оттенки — светло-розовый, нежно-голубой, фиолетовый и мятный. Именно таким будет ваше весеннее пальто в случае, если вы решитесь его приобрести в наступающий модный сезон 2021 года. При этом весенняя версия пальто допускает отсутствие рукавов и может выглядеть как прямой классический жилет.

Удлиненный тренч

Уже мало кто помнит, что изначально тренчи создавались как часть военного обмундирования, а уж затем они перекочевали в гардеробы модниц и заняли там крепкие позиции. Женщины обязаны этим модным открытием революционеркам своего времени — Грете Гарбо и Марлен Дитрих. Именно они стали заменять этой единицей верхней одежды плащи и пальто, сочетая их с классическими образами. От привычного плаща тренч отличают высокий воротник-стойка, наличие эполетов, два ряда пуговиц и кокетка на спине.

[ + – ] Удлиненный тренч - еще один тренд этой весны

Впрочем, модные трендсеттеры предлагают весной 2021 года обновленное "прочтение" этой единицы гардероба, а именно — удлиненный вариант. Такой удлиненный тренч также, станет удачной альтернативой плащу и весеннему пальто.

Свободные ветровки

[ + – ] Свободная ветровка

Эта легкая, буквально летящая куртка не просто так называется ветровкой, ведь ее ключевая функциональная нагрузка – защищать свою обладательницу от легкой непогоды — дождя и ветра. Конечно, покупать ветровку еще рановато, она не спасет от морозов и низких плюсовых температур ранней весны. Но в апреле или мае будет просто незаменимой.

[ + – ] Ветровка будет очень уместна в апрельском гардеробе

Главный модный тренд весны 2021 года — оверсайз-ветровки, которые дают своим обладательницам полную свободу и чувство абсолютного комфорта.

Объемная одежда мужского кроя

[ + – ] Модель в брючном костюме мужского кроя

Мужские рубашки в тренде в наступающем сезоне весна 2021 года. Всему "виной" оверсайз, который не теряет своих позиций много сезонов подряд и давно закрепился в статусе хита на все времена. Возможно, поэтому актуальная стильная женская одежда — объемная и огромная — выглядит так, словно позаимствованна в мужском гардеробе. Впрочем, девушки давно привыкли, что в любом оверсайз-комплекте они выглядят хрупкими и трогательными. Не говоря уже об удобстве, которое несет с собой этот бессмертный тренд.

Джинсовые куртки

Оптимальные единицы верхней одежды из денима — настоящий must have весны 2021 года. При этом нам предстоит наблюдать возвращение курток-варенок, которые, наступающей весной, будут актуальны и совместимы практически с любым образом, включая классические.

[ + – ] Джинсовая куртка

Среди интересных вариаций актуального денима на весну можно выделить модели оверсайз, с потертостями или нашивками, красочными росписями и эффектной вышивкой, что сразу придает весенним образам особенную изысканность.

Объемный блейзер

Актуальные блейзеры будут идеальной альтернативой любой единице верхней одежды в вашем гардеробе весной 2021 года. Они представляют собой нечто среднее между классическим пальто и жакетом. Блейзер — во всех смыслах превосходное решение для завершения многих образов на весну.

[ + – ] Блейзер весной 2021 смотрится нарядно и уместно

Ваш блейзер может стать более оригинальным, если вы дополните его некоторыми декоративными элементами: брошкой, крупными пуговицами или атласными фрагментами. Наиболее модными будут блейзеры яркой цветовой гаммы или с принтом в крупную клетку. Кроме того, вы вольны дополнить блейзер тонким ремнем с крупной пряжкой.

Укороченный жакет из велюра

Это элегантная единица верхней одежды, которая не пригодится вам каждый день, но станет идеальным дополнением для вашего образа с джинсами или классическими брюками. Кроме того, такой жакет будет идеально сочетаться с белыми кедами и сумкой с цепочкой в стиле Chanel.

[ + – ] Белый короткий жакет в трендах этой весной

Конечно, назвать такой велюровый короткий жакет незаменимым трудно, да и особенности телосложения не всегда допускают создание гармоничного силуэта с коротким пиджаком. Но если вы хотите создать трендовый образ и ваши бедра в "орбите" популярных параметров — не сомневайтесь и просто пополните гардероб этой единицей одежды.

Весенний кардиган

В весенний период уютный теплый трикотаж обретает новые смыслы и силуэты, после чего становится таким же востреблванным, как и в холодное время года. При этом теплый трикотажный кардиган можно носить с любым образом: как классическим, так и кэжуал-решением. В нем уместно появляться в офисе, на прогулке, в кафе и в гостях. Сложно сказать где кардиган был бы неуместен.

[ + – ] Кардиган: весенняя классика

Словом, рекомендуем вам приобрести сразу несколько кардиганов различных цветовых решений. Они точно станут незаменимым компонентом вашего весеннего образа!