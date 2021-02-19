В Голливуде продают "холостяцкое убежище" Марлона Брандо

В интервью актер говорил, что это "укромный и уютный уголок"

Бывший дом легендарного Марлона Брандо на Голливудских холмах выставлен на продажу за 4 295 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Четырехэтажный дом на Лорел-Вью-Драйв в Западном Голливуде, принадлежал двукратному лауреату премии еще в 1954 году. Сейчас его выставили на продажу за 4,295 миллионов долларов.

[ + – ] Марлон Брандо и его первый "Оскар"

Именно в этот дом Марлон Брандо принес свой первый "Оскар", полученный за фильм 1954 года "В порту". Напомним, от своего второго "Оскара" за фильм "Крестный отец" он отказался по идейным соображениям.

Дом, как рассказывал сам Брандо, он выбрал, потому что это было отличное "холостяцкое убежище", а еще отсюда открывался отличный вид на город и океан.

"Это очень приятное место для жизни, и мне оно очень нравится. Очень приятно выйти вечером на террасу и поужинать. Это укромный уголок, особенно это чувствуется теплыми ночами, когда над холмами дует пустынный ветер", — рассказывал актер в интервью телеканалу CBS.

В особняке нет бассейна, зато есть гараж на две машины и шикарный вид не изменился с 50-х гг. прошлого века.

В агентстве недвижимости, что занимается продажей звездной резиденции, отмечают, что это "настоящий кусочек истории "старого Голливуда".