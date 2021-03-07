Смешные преступления: Топ-5 криминальных комедий 2020 года (видео)

Во время пандемии маятник кино-моды качнулся в сторону криминальных комедий и смешных боевиков. Они не то чтобы вовсе вытеснили ромкомы и психологические драмы, но явно оттянули на себя изрядную долю зрительской аудитории.

В смутные времена людям по всему миру хочется закрученных динамичных сюжетов, зрелищных кадров и побольше смеха. Причем, черный юмор пользуется особой популярностью. Понимая это, мы подготовили для наших читателей подборку лучших зарубежных криминальных комедий, снятых в 2020 году. Некоторые из них вышли на экраны только в 2021-м, поскольку дистрибуторы откладывали премьеры из-за карантина.

Криминальные боссы

Экранизация детективного романа Джона Брэндона "Арканзас". Съемки фильма начались в 2018-ом и длились почти два года. Премьера изначально была запланирована на 15 марта 2020-го но из-за пандемии ее пришлось перенести, так что картина увидела свет только в конце весны. "Криминальные боссы" — по сути, авторское кино. Кларк Дьюк здесь и режиссер, и продюсер, и соавтор сценария, и исполнитель одной из главный ролей. Масштабные игровые проекты, в которых один человек выступает в стольких ипостасях, часто проигрывают в качестве, из-за того, что фильм превращается в бенефис. Актеру, который сам режиссирует и продюсирует кино трудно удержаться от соблазна оттянуть на себя максимум зрительского внимания, урезав других персонажей и обделив их экранным временем. К счастью Кларк Дьюк оказался счастливым исключением, он позволил своим партнерам по фильму создать образы гораздо более яркие, чем его собственный, и не прогадал.

[ + – ] Криминальные боссы (Арканзас) - трейлер

В "Криминальных боссах" снялись настоящие звезды Джон Малкович и Винс Вон. Особого упоминания заслуживает молодой австралийский актер Лиам Хемсворт, ставший знаменитым после фильма "Голодные игры". Образ у него получился на столько убедительный, что в некоторых сценах Хемсворт затмевает своей игрой голливудских "ветеранов". Получился классический ное нуарный мачо –муви с изрядной долей черного юмора. Криминал в этой камеди изображен совершенно не гламурно. Здесь довольно много убийц, но не одного профессионального киллера. Есть копы, но нет ни одного романтизированного борца за справедливость.

НаркоМАМА

Это экранизация детективного романа "Крестная мать", написанного адвокатом по уголовным делам Аннелор Кайер. Всякий раз, когда по сюжету полиция нападала на след преступников, симпатии автора явно оказывались на стороне последних, и им удавалось выйти сухими из воды. Очевидно, Кайер готова защищать своих героев в повествовании так же как защищала их прототипов в парижских судах. Экранизировать книгу взялся режиссер и сценарист Жан-Поль Саломе, в студенческие годы он стажировался у легендарного Клода Лелуша и, очевидно, усвоил его главный творческий принцип – режиссер должен искренне полюбить всех до единого персонажей фильма. В результате зритель тоже проникается к ним симпатией.

[ + – ] НАРКОмама - трейлер

В "НаркоМАМЕ" это особенно заметно. Никогда еще экранное изображение наркодиллеров не было таким милым и трогательным. От французской комедии обычно ожидают легкости и изящества, а еще любовной истории с неопределенным "открытым финалом" вместо голливудского хеппи энда. Здесь все это есть. В главной роли снялась блистательная Изабель Юппер, а это почти гарантия слегка небрежной элегантности и тонкой актерской игры. В партнеры ей достался Ипполит Жирардо, играет он слабее Изабель, но неплохо ее оттеняет.

Дать дуба в округе Юба

Очень черная комедия с элементами боевика вышла в прокат в 2021 году. Над чем можно смеяться, когда смотришь фильм про воров, убийц, неверных мужей, продажных копов, телевизионщиков, жаждущих сенсаций и несчастную домохозяйку, которую обделяют своим вниманием даже ближайшие родственники? Тем не менее, когда все эти фрагменты сюжетного пазла сошлись вместе, получилась одна из самых смешных криминальных комедий последних лет. Уберите от экранов детей, трупов будет многовато, мафиози и киллеры проявят впечатляющую жестокость, но как ни странно все это будет поднимать настроение зрителю.

[ + – ] Дать дуба в округе Юба - трейлер

Пожалуй, главное достоинство этого фильма – исключительно талантливая актерская игра, в особенности женская. Продюсерам удалось собрать настоящее созвездие актрис, которые умеют быть по настоящему смешными. Здесь задействована наша бывшая соотечественница Мила Кунис, Джульетт Лейк Льюис, Ванда Сайкерс и Аквафина, которую многие помнят по фильму "Восемь подруг Оушена". Главную роль блестяще исполнила обладательница семи премий "Эмми" стольких же премий Гильдии киноактеров США, "Золотого глобуса", премии BAFTA и многих других престижных наград Эллисон Дженни.

Кстати, это тот редкий случай, когда фильм изобилующий драками, погонями, перестрелками и лишенный какой-либо романтической линии непременно придется по душе женской аудитории, в особенности, женщинам среднего возраста.

Афера века

В основе сюжета история реального ограбления банка Rio de Acassuso, которое произошло в Буэнос-Айресе в январе 2006 года. Всех членов банды, совершившей это преступление в итоге нашли, и осудили как и киногероев, чьими прототипами они являются. В целом сценаристы "Аферы века" Алекс Сито и Фернандо Араужос довольно аккуратно обращаются с историческими фактами. В фильме присутствует множество деталей из газетных публикаций, посвященных ограблению и вправду наделавшему много шума в аргентинской столице. Вот только реальные грабители вряд ли были такими же забавными и обаятельными как списанные с них кинообразы.

[ + – ] Афера века - трейлер

Начало может показаться немного затянутым, что типично для фильмов об ограблениях, описание процесса подготовки к афере мало кому удается сделать ярким и динамичным. Однако, запаситесь терпением и будете вознаграждены, в какой-то момент события понесутся галопом и вы уже не сможете оторваться от экранов до самых финальных титров. Кино явно рассчитано на зрителей-мужчин, но его не назовешь классическим "мачо муви". У каждого персонажа в процессе развития повествования обнаруживается целый букет слабостей и страхов. Главный герой, которого играет Диего Перетти, и вовсе нервная творческая натура – посещает психоаналитика и мечтает о лучшей жизни. Однако, тонкая душевная организация не мешает ему провернуть свое рискованное предприятие с лихостью, которой позавидовал бы любой ковбой и вестерна.

Аферистка

Не зря Розамунда Пайк, сыгравшая тут главную злодейку, получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле. Нет это, конечно, не мюзикл. "Аферистка" — комедия на столько же циничная, на сколько смешная. Кстати, временами у зрителя возникает ощущение будто он смотрит полноценный триллер. Босса русской мафии здесь играет Питер Хэйден Динклэйдж, полюбившийся молодежной аудитории в качестве Ланистера из "Игр престолов", фильм явно рассчитан на восприятие взрослого человека.

[ + – ] Аферистка - трейлер

В центре повествования очень сложные, многогранные персонажи, движимые не порывами и импульсами, а гремучей смесью из рациональных соображений, страхов и амбиций. Они руководствуются неочевидными соображениями, принимают решения, не лежащие на поверхности и потому сюжет развивается непредсказуемо. Во многих сценах местом действия является дом престарелых, а сюжет раскручивается вокруг спорных моментов нормативного регулирования вопросов опеки над пожилыми людьми, утратившими трудоспособность. Даже если фильмы о стариках обычно нагоняют на вас тоску, не спешите отказываться от просмотра. Старушку здесь играет оскороносная Дайан Уист и ее героиня отнюдь не божий одуванчик.

В финале картина неожиданно перестает быть смешной и становится очень драматичной. В основе сюжета реальная и совсем не веселая история о нечистых на руку социальных работниках.