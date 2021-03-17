"Чисто английские убийства": выходит 22 сезон одного из самых "долгоиграющих" британских сериалов

Сериал выходит с марта 1997 года и уже успел сменить актера, исполняющего главную роль

Поклонники британских детективных сериалов могут быть довольны – одна из самых знаменитых телесаг, стартовавшая еще в ХХ веке, была продолжена на 22 сезон, который стартует 21 марта. Об этом пишет Hello!

"Убийства в Мидсомере", также известный, как "Чисто английские убийства" начал показывать телеканал ITV 21 марта 1997 года. Сериал основан на серии детективных романов из цикла "Старший инспектор Барнаби" известного британского драматурга и сценариста Кэролайн Грэм.

Действие сериала происходит в вымышленном графстве Мидсомер, в идиллических английских деревушках и городках. На самом деле съемки сериала проходят английских графствах Беркшир, Букингемшир, Хертфордшир, Оксфордшир и Суррей. В 2011 году фанаты подсчитали, что в вымышленном графстве на тот момент было уже убито 200 человек. Теперь их количество, конечно возросло.

С 1997 по 2011 гг. роль главного инспектора Барнаби исполнял Джон Неттлз, с 2011 года – актер Нил Даджен. Также несколько раз менялись актеры, исполнявшие роли помощников инспектора.

[ + – ] Джон Неттлз в роли инспектора Барнаби и Дэниел Кейси в роли сержанта Троя

[ + – ] Нил Даджен в роли инспектора Барнаби и Ник Хендрикс в роли сержанта Уинтера

Джон Неттлз в интервью признавался, что не думал, что сериал будет продолжен на такое количество сезонов, когда начинал в нем сниматься, но теперь рад, что был частью всего этого.

Сериал послужил стартовой площадкой для многих популярных сейчас актеров. Так, в одном из первых сезонов дебютировали Орландо Блум, Генри Кавилл и Тобайас Мензис. Кроме этого множество британских актеров играли в сериале в разное время.

[ + – ] Орландо Блум и Тобайас Мензис в 3 серии 3 сезона

Также инсайдеры сообщают, что этот сериал является одним из любимых у королевы Елизаветы II. Отправляясь на каникулы в Балморале каждое лето, она захватывает с собой DVD c записями.

В 22 сезоне, как пообещали создатели, будет четыре серии (в некоторых сезонах их было пять), также появятся несколько популярных актеров. А также появится новый таинственный персонаж.