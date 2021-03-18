Краса майбутнього – у Green Sciences. Як у L'Oréal піклуються про безпеку довкілля

Безпечність та потенційний вплив косметичної продукції на довкілля — пріоритетні питання, якими опікується LʼOréal у своїй діяльності

Компанія LʼOréal прагне повсякчас пропонувати споживачам ще більш ефективні, безпечні та дбайливі до довкілля продукти. Тому компанія вдається до важливої трансформації в галузі досліджень та інновацій, запроваджуючи їх здійснення на принципах Green Sciences. Уже до 2030 року 95% інгредієнтів продукції LʼOréal надходитимуть із поновлювальних рослинних джерел, мінеральних копалин, які наявні в природі в достатній кількості, або з циклічних процесів, а 100% формул будуть створюватись з повагою до збереження світових водойм.

За словами Ніколя Ієронімуса, заступника генерального директора LʼOréal: «За допомогою Green Sciences ми вступаємо в новий етап розвитку нашого відділу «Дослідження та інновації». Наша мета — до 2030 року запропонувати жінкам і чоловікам у всьому світі значно покращені косметичні інновації з точки зору якості, ефективності та безпечності, створені з повагою до довкілля».

Безпечні формули

Компанія імплементує принципи Green Sciences у той час, коли збереження довкілля є справжньою необхідністю. Адже пандемія COVID-19 стимулює підвищений попит на продукти, що створені з повагою до навколишнього середовища. Саме на цьому тлі LʼOréal відкриває нову сторінку в галузі досліджень та інновацій.

Група першою долучилася до розробки альтернатив тестуванню на тваринах, створивши модель реконструйованої людської шкіри для оцінки безпечності своїх косметичних продуктів. Компанія LʼOréal не тестує свою продукції та інгредієнти на тваринах з 1989 року — за 14 років до того, як це стало вимогою законодавства Європейського союзу.

Група спиратиметься на сучасні здобутки в галузі Green Sciences для забезпечення відповідального вирощування рослинної сировини і вилучення з неї кращого, що може запропонувати природа, за допомогою інноваційних технологічних процесів. Уже на 2020 рік 80% сировини, що використовується Групою у виробництві, є легко біорозкладною, 59% — поновлюваною, а 34% інгредієнтів є натуральними або мають натуральне походження. 29% інгредієнтів у формулах LʼOréal були розроблені із застосуванням принципів Зеленої хімії.

Задля досягнення цієї мети компанія LʼOréal згуртувала усі наявні в неї ресурси у галузі Green Sciences, зокрема й останні досягнення в агрономії, а також нові розробки в галузі біотехнології, Зеленої хімії, науки створення продуктів і засоби моделювання. Група також вибудовує низку стратегічних партнерських відносин з університетами, стартапами й постачальниками сировини.

Барбара Лаверно, директорка LʼOréal з досліджень, інновацій та технологій, наголошує: «Етичний підхід, побудований на технологіях замкненого циклу, дасть нам можливість сягнути нових рівнів ефективності та відкрити досі нечувані косметичні властивості, адже ми прагнемо служити красі, не завдаючи шкоди планеті та не погіршуючи традиційну якість і безпечність нашої продукції».

Ціннісне інформування

L’Oréal продовжує висувати нові ініціативи, спрямовані на подальше покращення інформування та діалогу зі споживачами, надаючи їм можливість робити вибір свідомо та відповідно до своїх життєвих цінностей. Група підтримує прозорість своєї діяльності завдяки створенню вебсайту Inside Our Products («Всередині наших продуктів»).

На сайті, що запрацював у березні 2019 року, надаються відповіді на запитання громадськості про інгредієнти, які використовуються у формулах косметичних продуктів, і про склад продуктів. Ця інтернет-платформа сьогодні охоплює майже 1000 внесених до переліку інгредієнтів і нині працює в 45 країнах вісьмома мовами. Таким контентом, побудованим на науковому підґрунті, поступово заповнюються й сайти провідних брендів Групи — зокрема L’Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Maybelline, Redken, Essie, Kérastase, Yves Saint Laurent.