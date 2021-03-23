Oh, Pretty Woman: 8 интересных фактов о фильме "Красотка"

Уже три десятилетия картина не теряет популярности среди зрителей. История Золушки, показанная в несколько ином ключе, вошла в сборник лучших фильмов и прочно укрепилась в сокровищнице мирового кинематографа.

23 марта 1990 года на экраны вышла американская комедийная мелодрама режиссёра Гэрри Маршалла "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях.

Заезженный сюжет о романе богача и девушки с улицы (в данном случае проститутки), который в мировой литературе эксплуатировался очень часто, начиная от "Дамы с камелиями" и заканчивая "Сычом и кошечкой", был переосмыслен и обновлен. Из сюжета убрали излишний сентиментализм, сделав его социально острым, в меру ироничным, но не слишком циничным, приправили все это известной долей романтики и выдали на гора качественный и непортящийся продукт.

[ + – ] На постере к фильму голова Джулии Робертс была наложена на тело её дублерши — актрисы Шелли Мишель Фото: Открытые источники

После выхода картины начинающая актриса Джулия Робертс не только была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль и получила "Золотой глобус", и но и стала одной из самых востребованных в кинематографе. Ричард Гир же подтвердил амплуа сердцееда с печальными глазами, заставив миллионы поклонниц мечтать о встрече с таким же богатым, щедрым и понимающим мужчиной своей мечты.

Картина не теряет своей популярности уже более 30 лет, и интересна своей "закулисной" историей.

"Потому что я идиот", или Почему Берт Рейнольдс пожалел об отказе сниматься в "Красотке"

Первоначально роль финансового воротилы Эдварда Льюиса была предложена знаменитому актеру Берту Рейнольдсу, однако он отказался от нее. Аналогично поступили Аль Пачино и Кристофер Рив. Ричард Гир тоже чуть не отказался, мотивируя это тем, что никогда не снимался в комедиях, однако режиссер нашел способ его переубедить. Для этого он привез в Нью-Йорк Джулию Робертс, и актеры проговорили почти всю ночь. Когда Маршалл позвонил Гиру, чтобы узнать о его решении, тот ответил "да".

Когда после ошеломляющего успеха фильма ведущий программы Watch What Happens Live Энди Коэн спросил у Берта Рейнольдса, почему он все же отказался от роли, тот ответил: "Потому что я идиот".

[ + – ] Берт Рейнольдс очень жалел, что отказался от роли в картине Фото: Stone Forest

Аналогичная проблема была и с поиском актрисы на главную роль. Играть девушку легкого поведения отказались Вайнона Райдер, Ким Бейсингер, Мэг Райан, Молли Рингвалд и Дерилл Ханна. Последняя и вовсе была уверена, что эта роль угробит ее карьеру. В результате проститутку, которая верит в любовь, блестяще сыграла 21-летняя Робертс.

Lotus Esprit вместо Ferarri, или Почему автопроизводители побоялись дать транспорт для съемок

Скандальная сюжетная линия фильма пугала не только актеров, которые переживали за свою репутацию, но и автопроизводителей. Компании Ferarri и Porsche отказались предоставить для съемок свои машины, будучи уверенными, что картина о проститутке ударит по продажам. В результате главный герой рассекает в кадре на спорткаре Lotus Esprit, одолженном одним из продюсеров фильма. После премьеры "Красотки" продажи этого авто выросли втрое.

[ + – ] Спорткар Lotus Esprit одолжил для съемок один из продюсеров фильма Фото: Кадр из фильма "Красотка"

Когда реальность уступила место сказке

Первоначально рабочим названием картины было "3000". Именно столько в долларах стоили эскорт-услуги проститутки Вивьен на неделю. Планировалось, что это будет мрачная драма о проституции на улицах Нью-Йорка с острым социальным слоганом и без хэппи-энда. Сценарист картины Джонатан Лоутон долго наблюдал за жизнью путан, сутенеров и наркоторговцев в одном из злачных районов Лос-Анжелеса, и с них списал сценарий. В нем главная героиня пристрастилась к кокаину, а в конце фильма главный герой, который тоже балуется наркотиками, выбрасывает Вивьен с тремя тысячами долларов из машины, и она погибает.

Однако когда сценарий приобрела компания Disney, создатели картины решили все переиграть и сделать фильм о современной Золушке, переписав первоначальный вариант. Как показал дальнейший успех, это было правильным ходом.

[ + – ] История миллионера и проститутки закончилась хэппи-эндом Фото: Кадр из фильма "Красотка"

Девушка в красном

Знаменитый красный жакет главной героини в момент ее знакомства с миллионером появился в картине чисто случайно. Художник по костюмам долго не мог подобрать для Вивьен подходящую верхнюю одежду. Однажды на улице он случайно увидел мальчика в красной куртке, и его осенило. Вскоре он купил для съемок красный жакет у билетера ближайшего кинотеатра всего за $30.

[ + – ] Красный пиджак на главной героине художник по костюмам искал очень долго Фото: Кадр из фильма "Красотка"

Колье за $250 тысяч и новый человек на съемочной площадке

В одном из эпизодов картины Эдвард надевает Вивиан перед походом в оперу колье с драгоценными камнями. Его реальная стоимость на тот момент составляла $250 тысяч. Драгоценность одолжили в одном из ювелирных магазинов Нью-Йорка, и чтобы с ней ничего не случилось, стеречь ее приставили охранника. И еще: момент, когда коробка с колье захлопывается, был чистой случайностью и не предполагался в сценарии. Однако Джулия так искренне рассмеялась, что эту сцену решили оставить.

[ + – ] Сцена с колье оказалась импровизацией, причем очень успешной.

Неожиданный талант Ричарда Гира

В фильме главный герой играет этюд на фортепьяно. Эту мелодию Ричард Гир сочинил сам. Он увлекался музыкой с детства, писал мелодии для школьных постановок. Актер играет на нескольких инструментах, среди которых больше всего любит трубу.

[ + – ] Ричард Гир сам сочинил этюд, который и сыграл в фильме

Oh, Pretty Woman

Название картине дала песня Роя Орбисона Oh, Pretty Woman (в переводе с англ. "О, красотка"), впервые прозвучавшая в 1964 году. В ней рассказывается о человеке, который видит на улице красавицу. Он желает её и задаётся вопросом, могла ли бы столь привлекательная женщина, как она, быть одинока, как он. В последний момент она оборачивается и приближается к нему.

В 1991 году автор композиции посмертно был удостоен Grammy в номинации "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение". В 2004 году песня Oh, Pretty Woman оказалась на 222 месте в списке "500 величайших песен всех времён" по версии журнала Rolling Stone.

Композиция не просто идеально подошла к фильму, но и снова пережила всплеск былой популярности.

[ + – ] Фильм "Красотка" дал песне Oh, Pretty Woman вторую жизнь

Успех, подтвержденный долларом

На создание фильма было потрачено ＄14 млн, однако в мировом прокате картина собрала в 33 раза больше – свыше＄463 млн, а сказка о падшей женщине, которая влюбляет в себя богатого красавца, осталась очень востребованной даже спустя десятилетия.

Интересная история связана и с постером к фильму. На нем голова Джулии Робертс была наложена на тело её дублерши — актрисы Шелли Мишель. Кроме того, на плакате волосы исполнителя главной мужской роли Ричарда Гира изображены каштановыми, тогда как в фильме они седеющие.

Напомним, в прошлом году у 71-летнего Ричарда Гира и его 38-летней жены Алехандры Сильвы родился сын. Жена актера забеременела всего спустя девять месяцев после рождения их с Ричардом первого общего ребенка, сына Александра. Помимо двух общих сыновей, как у Ричарда, так и у Алехандры есть дети от предыдущих браков. У Гира — старший сын, 21-летний Гомер от актрисы Кэри Ловелл, а у Сильвы — восьмилетний Альберт от ее бывшего мужа, бизнесмена Говинда Фридланда.