Oh, Pretty Woman: 8 интересных фактов о фильме "Красотка"
Уже три десятилетия картина не теряет популярности среди зрителей. История Золушки, показанная в несколько ином ключе, вошла в сборник лучших фильмов и прочно укрепилась в сокровищнице мирового кинематографа.
23 марта 1990 года на экраны вышла американская комедийная мелодрама режиссёра Гэрри Маршалла "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях.
Заезженный сюжет о романе богача и девушки с улицы (в данном случае проститутки), который в мировой литературе эксплуатировался очень часто, начиная от "Дамы с камелиями" и заканчивая "Сычом и кошечкой", был переосмыслен и обновлен. Из сюжета убрали излишний сентиментализм, сделав его социально острым, в меру ироничным, но не слишком циничным, приправили все это известной долей романтики и выдали на гора качественный и непортящийся продукт.
После выхода картины начинающая актриса Джулия Робертс не только была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль и получила "Золотой глобус", и но и стала одной из самых востребованных в кинематографе. Ричард Гир же подтвердил амплуа сердцееда с печальными глазами, заставив миллионы поклонниц мечтать о встрече с таким же богатым, щедрым и понимающим мужчиной своей мечты.
Картина не теряет своей популярности уже более 30 лет, и интересна своей "закулисной" историей.
"Потому что я идиот", или Почему Берт Рейнольдс пожалел об отказе сниматься в "Красотке"
Первоначально роль финансового воротилы Эдварда Льюиса была предложена знаменитому актеру Берту Рейнольдсу, однако он отказался от нее. Аналогично поступили Аль Пачино и Кристофер Рив. Ричард Гир тоже чуть не отказался, мотивируя это тем, что никогда не снимался в комедиях, однако режиссер нашел способ его переубедить. Для этого он привез в Нью-Йорк Джулию Робертс, и актеры проговорили почти всю ночь. Когда Маршалл позвонил Гиру, чтобы узнать о его решении, тот ответил "да".
Когда после ошеломляющего успеха фильма ведущий программы Watch What Happens Live Энди Коэн спросил у Берта Рейнольдса, почему он все же отказался от роли, тот ответил: "Потому что я идиот".
Аналогичная проблема была и с поиском актрисы на главную роль. Играть девушку легкого поведения отказались Вайнона Райдер, Ким Бейсингер, Мэг Райан, Молли Рингвалд и Дерилл Ханна. Последняя и вовсе была уверена, что эта роль угробит ее карьеру. В результате проститутку, которая верит в любовь, блестяще сыграла 21-летняя Робертс.
Lotus Esprit вместо Ferarri, или Почему автопроизводители побоялись дать транспорт для съемок
Скандальная сюжетная линия фильма пугала не только актеров, которые переживали за свою репутацию, но и автопроизводителей. Компании Ferarri и Porsche отказались предоставить для съемок свои машины, будучи уверенными, что картина о проститутке ударит по продажам. В результате главный герой рассекает в кадре на спорткаре Lotus Esprit, одолженном одним из продюсеров фильма. После премьеры "Красотки" продажи этого авто выросли втрое.
Когда реальность уступила место сказке
Первоначально рабочим названием картины было "3000". Именно столько в долларах стоили эскорт-услуги проститутки Вивьен на неделю. Планировалось, что это будет мрачная драма о проституции на улицах Нью-Йорка с острым социальным слоганом и без хэппи-энда. Сценарист картины Джонатан Лоутон долго наблюдал за жизнью путан, сутенеров и наркоторговцев в одном из злачных районов Лос-Анжелеса, и с них списал сценарий. В нем главная героиня пристрастилась к кокаину, а в конце фильма главный герой, который тоже балуется наркотиками, выбрасывает Вивьен с тремя тысячами долларов из машины, и она погибает.
Однако когда сценарий приобрела компания Disney, создатели картины решили все переиграть и сделать фильм о современной Золушке, переписав первоначальный вариант. Как показал дальнейший успех, это было правильным ходом.
Девушка в красном
Знаменитый красный жакет главной героини в момент ее знакомства с миллионером появился в картине чисто случайно. Художник по костюмам долго не мог подобрать для Вивьен подходящую верхнюю одежду. Однажды на улице он случайно увидел мальчика в красной куртке, и его осенило. Вскоре он купил для съемок красный жакет у билетера ближайшего кинотеатра всего за $30.
Колье за $250 тысяч и новый человек на съемочной площадке
В одном из эпизодов картины Эдвард надевает Вивиан перед походом в оперу колье с драгоценными камнями. Его реальная стоимость на тот момент составляла $250 тысяч. Драгоценность одолжили в одном из ювелирных магазинов Нью-Йорка, и чтобы с ней ничего не случилось, стеречь ее приставили охранника. И еще: момент, когда коробка с колье захлопывается, был чистой случайностью и не предполагался в сценарии. Однако Джулия так искренне рассмеялась, что эту сцену решили оставить.
Неожиданный талант Ричарда Гира
В фильме главный герой играет этюд на фортепьяно. Эту мелодию Ричард Гир сочинил сам. Он увлекался музыкой с детства, писал мелодии для школьных постановок. Актер играет на нескольких инструментах, среди которых больше всего любит трубу.
Oh, Pretty Woman
Название картине дала песня Роя Орбисона Oh, Pretty Woman (в переводе с англ. "О, красотка"), впервые прозвучавшая в 1964 году. В ней рассказывается о человеке, который видит на улице красавицу. Он желает её и задаётся вопросом, могла ли бы столь привлекательная женщина, как она, быть одинока, как он. В последний момент она оборачивается и приближается к нему.
В 1991 году автор композиции посмертно был удостоен Grammy в номинации "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение". В 2004 году песня Oh, Pretty Woman оказалась на 222 месте в списке "500 величайших песен всех времён" по версии журнала Rolling Stone.
Композиция не просто идеально подошла к фильму, но и снова пережила всплеск былой популярности.
Успех, подтвержденный долларом
На создание фильма было потрачено ＄14 млн, однако в мировом прокате картина собрала в 33 раза больше – свыше＄463 млн, а сказка о падшей женщине, которая влюбляет в себя богатого красавца, осталась очень востребованной даже спустя десятилетия.
Интересная история связана и с постером к фильму. На нем голова Джулии Робертс была наложена на тело её дублерши — актрисы Шелли Мишель. Кроме того, на плакате волосы исполнителя главной мужской роли Ричарда Гира изображены каштановыми, тогда как в фильме они седеющие.
Напомним, в прошлом году у 71-летнего Ричарда Гира и его 38-летней жены Алехандры Сильвы родился сын. Жена актера забеременела всего спустя девять месяцев после рождения их с Ричардом первого общего ребенка, сына Александра. Помимо двух общих сыновей, как у Ричарда, так и у Алехандры есть дети от предыдущих браков. У Гира — старший сын, 21-летний Гомер от актрисы Кэри Ловелл, а у Сильвы — восьмилетний Альберт от ее бывшего мужа, бизнесмена Говинда Фридланда.