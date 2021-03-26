Состоялась премьера сериала от Netflix в котором преступления вместо Шерлока Холмса раскрывают беспризорники

В классических произведениях Артура Конана Дойла знаменитому сыщику действительно помогали бездомные дети

После фильма "Энола Холмс" стриминговый сервис Netflix решил продолжить исследование мира гениального сыщика и предложил новый взгляд на помощников Шерлока Холмса в сериале The Irregulars (Нерегулярные части). Об этом пишет CNN.

Этот сюжет никак не противоречит произведениям сэра Артура Конан Дойля. Ведь в его романах знаменитому сыщику действительно часто помогали дети-беспризорники, которые отлично знали все закоулки Лондона и на которых никто не обращал особого внимания, позволяя без проблем следить за подозреваемыми и собирать улики.

Авторы нового сериала The Irregulars предлагают задуматься, а что, если на самом деле все дела раскрывались беспризорниками, а Шерлок Холмс просто присваивал себе плоды их побед? Кроме детективной составляющей, в сериале также будут присутствовать элементы мистики, хоррора и драмы.

Компанию беспризорников в сериале возглавляет 17-летняя девушка Беа, а вербует их в помощь Холмсу доктор Ватсон, который выглядит здесь непривычно зловеще.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступил Том Бидуэлл (Watership Down). В главных ролях снялись Генри Ллойд-Хьюз, Ройс Пьерресон, Кларк Питерс, Таддеа Грэм, Дарси Шоу, Джоджо Макари, МакКелл Дэвид, Харрисон Остерфилд, Шейла Атим, Эйдан МакАрдл и другие.

"Вместо того, чтобы делать классическую адаптацию, мы хотели сделать что-то совсем другое", — отметил Бидуэлл. Он также рассказал, что вдохновлялся и самой персоной Дойла. Ведь автор рассказов и романов о Шерлоке Холмсе интересовался спиритизмом, верил в духов и фей, и встречался с медиумами, а также сам писал рассказы о приведениях.

В первом сезоне – восемь серий. Будет ли сериал продолжен на второй сезон – пока неизвестно.