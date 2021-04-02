Украинский сыр поучаствует в Международном сырном конкурсе World Cheese Awards-2021

22-23 мая 2021 в Киеве состоится первый Фестиваль сырного искусства ProCheese Awards. Мероприятие пройдет под патронатом профессионального сообщества ценителей сыра ProCheese (команда экспертов, созданная Ardis Group — украинской структурированной группой компаний с более чем 20-летним опытом импорта и продаж сыра, экспертами в производстве свежих сыров).

В программе фестиваля ожидается множество интересных активностей:

Конкурс на лучший сыр и сырное плато

Бизнес-зона с лекциями на профессиональную тематику;

Сырный маркет и все, что сочетается с сырами лучше всего — от соусов и варенья до алкоголя;

Большой фудкорт, на котором можно будет попробовать разнообразные блюда из сыра;

Галерея современного искусства с тематическими артами на сырную тематику;

Кулинарные мастер-классы и дегустации;

Интерактивные инсталляции, тематические фотозоны;

Развлечения для детей и зоны семейного отдыха;

Они помогут потребителям посмотреть на сыр под разными углами и по-новому открыть его для себя. Но главное - в рамках фестиваля состоится конкурс производителей сыра (чизмейкеров) и конкурс чизмонгеров.

По предварительным подсчетам ожидается, что участвовать в конкурсе сыров будет около 50 производителей (принять участие может любой сыровар, независимо от размера и объема производства), а в конкурсе сырных плато примут участие 10 чизмонгеров.

Оценивать конкурс будут международные эксперты с подтвержденной квалификацией европейских школ и академий. Профессиональная коллегия судей выберет лучший сыр, который будет соответствовать международным критериям отбора. Именно он получит шанс представить Украину на мировой арене — на международном конкурсе World Cheese Awards-2021 в Испании. А его производитель и чизмонгер-победитель смогут воочию увидеть, как проходит конкурс в мире и познакомиться с главными сырными трендами.

Ожидаемое мероприятие прокомментировала Оксана Чернова, соучредитель фестиваля ProCheese Awards, эксперт профессионального сообщества ценителей сыра ProCheese, первый член жюри из Украины на World Cheese Awards-2019, который проходил в Бергамо.

«ProCheese Awards — это событие, которое должно ускорить развитие культуры потребления сыра у конечных (украинских) потребителей и стандарты производства продукта для сыроваров. У нашей страны большой «сырный потенциал», который не уступает Европе. Об этом должен знать весь мир, и профессиональное сообщество ценителей сыра ProCheese готово этому поспособствовать. Мы считаем, что развивать сырную отрасль нужно именно через потребителя. Ведь знающий и несколько привередливый покупатель — серьезная мотивация для производителей сыра развиваться и улучшать собственный продукт".

Организаторы конкурса ожидают, что на мероприятии будет:

3000+ гостей;

1000+ зрителей онлайн;

100+ участников маркета;

Но предупреждают, что если ситуация с карантином ухудшится — конкурс все равно состоится, но в онлайн-формате.

Если вы готовы сказать миру CHEESE, ждем вас на ProCheese

Что: Фестиваль сырного искусства ProCheese Awards

Где: город Киев, КВЦ Парковый

Когда: 22-23 мая с 10:00 до 20:00

Заявки на конкурс принимаются на [email protected] или по телефону 066 304 34 34.

Больше информации: https://www.facebook.com/procheese.awards

*Международный сырный конкурс World Cheese Awards — самое масштабное событие для сыроваров (чизмейкеров), который проводится уже более 30 лет и собирает представителей сыроварения из более чем 40 стран мира. Сыровары из Украины еще ни разу не принимали участия в этом конкурсе.