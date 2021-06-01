Корпоративный совет Prada возглавил 33-летний автогонщик

33-летний наследник модной империи показал, на что способен, возглавив 4 года назад маркетинговый отдел компании. Родители Лоренцо уверены, что он сможет достойно продолжить семейное дело.

Акционеры Prada Group одобрили ряд изменений в совете директоров компании, в том числе избрание Паоло Заннони председателем на следующие три финансовых года и назначение Лоренцо Бертелли директором, сообщает Market Watch.

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Что касается предыдущего председателя Карло Мацци, то его полномочия истекли на прошлой неделе, в связи с чем компания и провела общее собрание акционеров. Он был в совете директоров почти 17 лет.

Новый директор корпоративного совета модного дома Prada, 33-летний Лоренцо Бертелли, – не кто иной как старший сын Миуччи Прада Бианки и Патрицио Бертелли, которые являются совместными исполнительными директорами Prada. Он присоединился к бизнесу своих родителей в 2017 году и руководил маркетингом. В его компетенцию входят бренды Miu Miu, Church и Car Shoe.

За годы работы Лоренцо зарекомендовал себя как инноватор и защитник экологии. Например, ему приписывают реализацию плана по поэтапному отказу от нейлона к концу этого года в пользу переработанного нейлона.

"Я думаю, что Re-Nylon – это доказательство того, что мы можем сделать что-то устойчивое для нашей планеты и сделать это актуальным с точки зрения доходов. Самый главный посыл сегодня – бизнес может быть прибыльным и устойчивым", – уверен он. В будущем, по словам Бертелли, самой большой проблемой устойчивого развития будет сокращение выбросов углерода, особенно через цепочку поставок.

В последнее время в списке приоритетов юного наследника первоочередное внимание уделяется и реагированию на пандемию новым форматом цифровых модных показов.

[ + – ] Лоренцо Бертелли Фото: PRADA

Бертелли продемонстрировал готовность экспериментировать с цифровыми технологиями, учитывая неожиданный запуск бренда Car Shoe в магазинах Amazon. Сектор предметов роскоши настороженно относится к этой инициативе, ссылаясь на отсутствие у Amazon опыта в сфере роскоши и угрозу со стороны подделок – и даже утверждая, что платформа может использовать данные брендов, чтобы удешевить аналогичные продукты. Бертелли объясняет, что Car Shoes, которая продает обувь для вождения по цене около 360 евро, не имеет магазинов в США. Тест с магазинами роскоши Amazon, который вряд ли будет распространен на другие бренды Prada Group, просто рассматривался как "хорошая возможность".

Исходя из выше изложенного, неудивительно, что наследнику модной империи доверили такой важный пост.

До того, как с головой окунуться в семейное дело, Лоренцо прославился как гонщик ралли. Он даже участвовал в Чемпионате мира по ралли за FWRT. По его словам, гонки закалили его и помогли добиться успеха в семейном бизнесе.

[ + – ] Лоренцо Бертелли за рулем своего гоночного авто Фото: Lorenzo Bertelli/Twitter

"Когда я участвовал в ралли, я вставал и делал все возможное, и это та же стратегия, которую я использую в модной корпоративной жизни. Я встаю каждое утро, делая все, что в моих силах, и после этого, если успех наступает, хорошо. В остальном я старался изо всех сил, поэтому я могу спокойно спать без каких-либо проблем", – рассказывал Лоренцо. Судя по Twitter итальянца, гонки из его жизни никуда не делись.

О личной жизни мужчины известно очень мало. По данным СМИ, сейчас он холост и не имеет детей.

Напомним, недавно Prada представила новую пляжную коллекцию, в которую помимо одежды были включены и линейка пляжных товаров: плавательные круги, доски для серфинга, коврики и другое.