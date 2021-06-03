Начались съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе" с 78-летним Харрисоном Фордом в главной роли

Актера и съемочную группу уже видели у замка Бамбург, где обитает призрак "Розовой леди"

После того, как съемки многократно откладывали из-за пандемии коронавируса, в Британии все-таки начали снимать новый, пятый по счету фильм про приключения археолога Индианы Джонса. Об этом пишет Deadline.

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Pinewood Studios уже развернула бурную деятельность в замке Бамбург в Нортумберленде. Причем съемочная группа немного переживает из-за того, что в замке обитают призраки, с которыми им бы не хотелось столкнуться. Известно, что встреча с "Розовой леди", которую видят здесь еще со Средневековья, предвещает беду.

[ + – ] Вид на замок Бамбург со стороны моря

"Это звучит глупо, но еще до начала съемок каждый из нас говорит только о привидении. Это действительно жуткое место", — рассказывают инсайдеры и отмечают, что все избегают некоторых залов, где по ночам слышны странные звуи и где призрак леди появляется чаще всего.

Однако Форда, исполнителя главной роли призраки не пугают, и он уже появился на съемочной площадке. Кроме него в фильме заняты Мэдс Миккельсен, известный по сериалу "Ганнибал" и Фиби Уоллер-Бридж, звезда сериала "Дрянь".

[ + – ] Вид на замок Бамбург из одноименной деревни

Режиссером нового фильма об археологе и искателе приключений стал Джеймс Мангольд , а детали сюжета пока держаться в секрете. Одно ясно, в силу почтенного, 78-летнего возраста, Форд уже не сможет повторить некоторые рискованные трюки из предыдущих фильмов. Ранее Форд заявлял, что был бы не против, если бы его героя "убили" в новом фильме.

"Мы не собираемся делать еще одного Индиану Джонса, если не в состоянии его убить. Мы хотим, чтобы он оставался лучшим", — отмечал актер.

Впервые о съемках сиквела заговорили еще в 2016 году и премьера должна была состояться в 2019-м, однако сроки сдвигали несколько раз, в последний раз – из-за пандемии коронавируса. За это время проект покинул сценарист Дэвид Кепп, и его место занял Джонатан Кэздан, чей отец Лоуренс Кэздан написал в 1981 году сценарий культового "В поисках утраченного ковчега".

Последним фильмом в серии стал фильм 2008 года "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", который собрал более 790 миллионов долларов в мировом прокате, хоть и был раскритикован поклонниками.

Премьера нового фильма об Индиане Джонсе запланирована на 29 июля 2022 года.