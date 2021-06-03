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Начались съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе" с 78-летним Харрисоном Фордом в главной роли

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индиана джонс, харрисон форд
Фото: Скриншот | Кадр из фильма "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа"

Актера и съемочную группу уже видели у замка Бамбург, где обитает призрак "Розовой леди"

После того, как съемки многократно откладывали из-за пандемии коронавируса, в Британии все-таки начали снимать новый, пятый по счету фильм про приключения археолога Индианы Джонса. Об этом пишет Deadline.

Pinewood Studios уже развернула бурную деятельность в замке Бамбург в Нортумберленде. Причем съемочная группа немного переживает из-за того, что в замке обитают призраки, с которыми им бы не хотелось столкнуться. Известно, что встреча с "Розовой леди", которую видят здесь еще со Средневековья, предвещает беду.

замок бамбург
Вид на замок Бамбург со стороны моря

"Это звучит глупо, но еще до начала съемок каждый из нас говорит только о привидении. Это действительно жуткое место", — рассказывают инсайдеры и отмечают, что все избегают некоторых залов, где по ночам слышны странные звуи и где призрак леди появляется чаще всего.

Однако Форда, исполнителя главной роли призраки не пугают, и он уже появился на съемочной площадке. Кроме него в фильме заняты Мэдс Миккельсен, известный по сериалу "Ганнибал" и Фиби Уоллер-Бридж, звезда сериала "Дрянь".

замок бамбург
Вид на замок Бамбург из одноименной деревни

Режиссером нового фильма об археологе и искателе приключений стал Джеймс Мангольд , а детали сюжета пока держаться в секрете. Одно ясно, в силу почтенного, 78-летнего возраста, Форд уже не сможет повторить некоторые рискованные трюки из предыдущих фильмов. Ранее Форд заявлял, что был бы не против, если бы его героя "убили" в новом фильме.

"Мы не собираемся делать еще одного Индиану Джонса, если не в состоянии его убить. Мы хотим, чтобы он оставался лучшим", — отмечал актер.

Впервые о съемках сиквела заговорили еще в 2016 году и премьера должна была состояться в 2019-м, однако сроки сдвигали несколько раз, в последний раз – из-за пандемии коронавируса. За это время проект покинул сценарист Дэвид Кепп, и его место занял Джонатан Кэздан, чей отец Лоуренс Кэздан написал в 1981 году сценарий культового "В поисках утраченного ковчега".

Последним фильмом в серии стал фильм 2008 года "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", который собрал более 790 миллионов долларов в мировом прокате, хоть и был раскритикован поклонниками.

Премьера нового фильма об Индиане Джонсе запланирована на 29 июля 2022 года.